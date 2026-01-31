Dos elementos de la Dirección de Servicios de Protección del Estado de Sinaloa y un estudiante de la Universidad Tecnológica de Escuinapa resultaron heridos en un presunto ataque armado contra integrantes de un grupo delictivo no identificado en días recientes. Debido a este hecho violento, planteles educativos de nivel superior y medio superior de la localidad determinaron cambiar a clases virtuales por seguridad .

Eruviel "N", el estudiante de 20 años, se encontraba de camino a casa cuando un fuerte golpe lo derribó de la motocicleta en la que circulaba. Al llegar a casa, aún con dolor en su espalda, revisó el lugar de la molestia y se percató de que presentaba una herida que sangraba.

Luego de esto, acudió al área de urgencias del Hospital General de Escuinapa, en donde el médico que lo atendió observó que se trataba de una herida por esquirlas de bala.

El joven fue dado de alta luego de que los médicos no encontraron evidencias de un impacto de bala directo; mientras tanto, las autoridades fueron notificadas de este caso.

Se presume, por parte de elementos de seguridad, que la lesión de Eruviel "N" se pudo derivar del enfrentamiento ocurrido en la carretera Mazatlán-Tepic, a la altura del poblado de Tecualilla, del municipio de Escuinapa , en donde dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, adscritos a los Servicios de Protección resultaron heridos de bala.

A causa de los recientes enfrentamientos entre grupos rivales y con las autoridades, la Universidad Tecnológica de Escuinapa y cuatro planteles más del nivel Medio Superior determinaron suspender las clases presenciales y adoptar el esquema virtual.

