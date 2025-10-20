Beca Rita Cetina se ampliará a nivel primaria en 2026, anuncia SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que, a partir de 2026, además de los estudiantes de secundaria, todas las alumnas y alumnos de primarias públicas recibirán la Beca Universal Rita Cetina, con lo que, sostuvo, el programa alcanzará a más de 20 millones de estudiantes.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que, a partir de enero de 2026, se integrarán las y los estudiantes de 6°, 5° y 4° grado, mientras que en septiembre se sumarán quienes cursen 3°, 2° y 1° grado, "medida representa un paso decisivo hacia la universalidad de la beca para educación básica".

La SEP destacó que, durante el ciclo escolar 2024-2025, las y los beneficiarios de la Beca Universal Rita Cetina pasaron de 5 millones 603 mil 611 a 8 millones 864 mil 448, lo que, dijo, representa un incremento del 58.2% y una inversión histórica de 75 mil millones de pesos.

En ese sentido, señaló que el alcance de la Beca Universal Rita Cetina también se refleja en el incremento de familias beneficiarias, que pasó de 4 millones 181 mil 353 a 7 millones 41 mil 356, un aumento del 68.7%.

Además, precisó que la cobertura abarca desde el nivel inicial hasta la secundaria: 2 mil 65 niñas y niños de nivel inicial; 423 mil 93 de preescolar; 3 millones 189 mil 802 de primaria, y 5 millones 249 mil 488 de secundaria.

Asimismo, resaltó que 9 de cada 10 alumnas y alumnos de escuelas públicas de secundaria en modalidad escolarizada cuentan con una beca, "lo que representa un cambio estructural en la inclusión educativa".

SV