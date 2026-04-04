El Gobierno de México presentó el programa “Jóvenes Embajadores del Mundial”, una iniciativa dirigida a personas de entre 18 y 29 años que actualmente no estén estudiando ni trabajando, con el objetivo de integrarlas a la organización y desarrollo del evento deportivo más importante del planeta: la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como anfitriones a México, Estados Unidos y Canadá.

El programa busca brindar oportunidades de capacitación y experiencia laboral a jóvenes interesados en áreas como turismo, cultura, hospitalidad y atención a visitantes . A través de esta estrategia, los participantes podrán involucrarse directamente en la atención de aficionados nacionales e internacionales, contribuyendo a proyectar una imagen positiva del país durante la justa mundialista.

Podrán postularse quienes residan en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León. La capacitación tendrá una duración de 12 meses, lo que implica que continuará incluso después de concluido el Mundial, fortaleciendo así las habilidades adquiridas por los beneficiarios.

Durante este periodo, los jóvenes seleccionados recibirán un apoyo económico mensual de 9,582 pesos , además de contar con seguro médico a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que garantiza condiciones básicas de bienestar mientras se desarrollan en el programa.

¿Cuáles son los documentos necesarios?

CURP

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio

Pasos a seguir para el registro

Accede a tu cuenta en el portal oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro. Revisa los espacios disponibles cerca de ti. Postúlate al centro de trabajo de tu elección. Sube los documentos que solicita la plataforma. Contacta al responsable del centro para una entrevista. Mantente pendiente de tus notificaciones; deberás recibir una respuesta en un máximo de cuatro días naturales. Si no hay respuesta o no eres aceptado, podrás postularte a otro espacio.

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