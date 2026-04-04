¿Jalisco? Estados donde apunta llover este sábado de gloria

En México, el Sábado de Gloria suele estar rodeado de una creencia popular que vincula las lluvias vespertinas con el simbolismo religioso de la crucifixión de Cristo. Cada año, cerca de las 15:00 horas, no son pocos los puntos del país donde se registran precipitaciones, lo que alimenta esta tradición. Sin embargo, más allá de lo anecdótico, para este sábado las condiciones meteorológicas sí apuntan a lluvias en diversas regiones del territorio nacional.

El panorama meteorológico en México presentará condiciones contrastantes: por un lado, una onda de calor mantendrá altas temperaturas en buena parte del territorio nacional; por otro, el desplazamiento del frente frío número 43 generará lluvias en diversas regiones, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Estas precipitaciones, que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento fuertes, se prevén principalmente en el norte, noreste, centro y sureste del país. En contraste, en entidades del occidente como Jalisco, las condiciones serán diferentes y con menor probabilidad de lluvias significativas.

¿Dónde lloverá este Sábado de Gloria?

De acuerdo con el reporte oficial del SMN, las lluvias más intensas se esperan en el norte y noreste del país.

Los estados donde se esperan estas condiciones son:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Además, una línea seca sobre el norte del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical, favorecerá rachas de viento intensas y la posible caída de granizo en entidades como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

¿Lloverá en Jalisco?

Para el caso de Jalisco, el pronóstico indica la presencia de lluvias aisladas durante este Sábado de Gloria. Aunque no se esperan precipitaciones generalizadas o de gran intensidad, sí existe la probabilidad de chubascos dispersos en algunas zonas del estado, por lo que no se descarta que en municipios del Área Metropolitana de Guadalajara se registren lluvias ligeras hacia la tarde o noche.

Este comportamiento también se replicará en otras entidades como Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde las lluvias serán más esporádicas.

A pesar de la presencia de lluvias en varias regiones, el ambiente caluroso continuará predominando en gran parte del territorio nacional. Para este sábado, se prevén temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius en estados como Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, entre otros.

Este contraste entre calor intenso y lluvias puntuales es característico de la temporada de transición hacia el verano, donde la combinación de humedad y altas temperaturas favorece la formación de tormentas.

YC