ONU busca llevar crisis de desapariciones en México a la Asamblea General

El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) pidió llevar con urgencia el tema de las desapariciones en México ante la Asamblea General, para que se analicen medidas que ayuden al país a prevenir, investigar y sancionar este delito, así como a erradicarlo.

Previamente, hubo documentos del gobierno mexicano ante el CED, entre ellos, el llamado “Respuestas de México a la solicitud de información con arreglo al artículo 34 de la Convención”, en el cual, se documentó que, en el caso de Jalisco, hay pocas sentencias por desapariciones.

En la página 36 del documento se señala que, entre diciembre de 2018 y el 31 de julio de 2025, la Fiscalía de Jalisco recibió 5 mil 225 denuncias. Sin embargo, en ese periodo solo se dictaron 7 sentencias por desapariciones cometidas por particulares y 2 más por desaparición forzada, en casos que involucraron a servidores públicos, como policías.

En ese lapso, según documenta la respuesta del gobierno mexicano, 432 casos fueron judicializados, de los cuales, 372 por desaparición cometida por particulares y 58 por desaparición forzada.

La respuesta del gobierno de México al CED también reveló que hubo 946 órdenes de aprehensión solicitadas de las cuales, apenas 382 fueron cumplimentadas.

Impunidad y cifras críticas en Jalisco

El CED documenta que también Jalisco es primer lugar en desapariciones, con más de 16 mil personas sin localizar.

El CED también detalló en otro documento que, en su informe de visita, se mantenía una situación generalizada de desapariciones, con casi total impunidad.

“Se observó que, según los datos estatales, solo entre 2 % y 6 % de los casos de desaparición habían sido judicializados y que, a la fecha, solo se habían dictado 36 sentencias a nivel nacional”, se especificó en el documento.

El CED alertó que la impunidad estructural alentaba la reproducción de las desapariciones y causaba zozobra para las víctimas y las personas y organizaciones que las acompañan.

El 30 de agosto pasado, este medio publicó que, entre 2018 y julio de 2025, la Fiscalía de Jalisco registró únicamente 52 condenas por ambos tipos de desaparición en el estado .

YC