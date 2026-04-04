SMN anuncia impacto de frente frío 43 con lluvias y descenso térmico en México esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el frente frío número 43, en combinación con una masa de aire polar, una vaguada en altura y condiciones de inestabilidad atmosférica, generará un escenario de tiempo severo en amplias regiones del país durante los próximos días. Este sistema impactará principalmente el norte, noreste y oriente del territorio nacional, con lluvias intensas, descargas eléctricas y posible caída de granizo.Para este sábado, se prevén precipitaciones de alta intensidad en estados como Nuevo León y Tamaulipas, mientras que en entidades del norte y centro se registrarán lluvias fuertes acompañadas de rachas de viento que podrían alcanzar entre 60 y 80 km/h. Estas condiciones incrementan el riesgo de torbellinos o tornados, especialmente en zonas de Chihuahua, Coahuila y el noreste del país.De manera paralela, canales de baja presión y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico y el Golfo de México favorecerán lluvias y chubascos en el occidente, centro, sur y sureste, incluida la península de Yucatán. A pesar de estas precipitaciones, persistirá una onda de calor en regiones de Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, donde se esperan temperaturas superiores a los 40 grados Celsius.A partir del domingo, el sistema frontal se desplazará hacia el noreste y oriente, provocando un nuevo evento de “Norte” con vientos intensos en el Golfo de México y el istmo de Tehuantepec. Este fenómeno estará acompañado por un descenso de temperaturas en gran parte del país y la probabilidad de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes más altos.Durante ese día, las lluvias más intensas se concentrarán en Hidalgo, Puebla y Veracruz, mientras que otras entidades del centro y sur registrarán precipitaciones de moderadas a fuertes. Asimismo, continuarán los vientos con rachas significativas en diversas regiones, así como oleaje elevado en zonas costeras.Para el inicio de la próxima semana, el frente frío mantendrá su influencia sobre la vertiente del Golfo, generando lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, además de precipitaciones importantes en el sureste. El evento de “Norte” persistirá con rachas que podrían superar los 80 km/h, especialmente en zonas costeras y del istmo.Entre martes y miércoles, las lluvias tenderán a disminuir gradualmente, aunque se mantendrán chubascos y precipitaciones dispersas en el centro, sur y sureste del país. En contraste, el ambiente caluroso continuará en el occidente y sur, con temperaturas elevadas que seguirán afectando a varias entidades.Las autoridades advirtieron que las lluvias intensas podrían ocasionar crecidas de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, mientras que los fuertes vientos representan riesgo de caída de árboles y estructuras. Por ello, se recomienda a la población mantenerse informada y atender las indicaciones de protección civil ante posibles contingencias.SV