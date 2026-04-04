SMN anuncia impacto de frente frío 43 con lluvias y descenso térmico en México esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el frente frío número 43, en combinación con una masa de aire polar, una vaguada en altura y condiciones de inestabilidad atmosférica, generará un escenario de tiempo severo en amplias regiones del país durante los próximos días. Este sistema impactará principalmente el norte, noreste y oriente del territorio nacional , con lluvias intensas, descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Para este sábado, se prevén precipitaciones de alta intensidad en estados como Nuevo León y Tamaulipas, mientras que en entidades del norte y centro se registrarán lluvias fuertes acompañadas de rachas de viento que podrían alcanzar entre 60 y 80 km/h. Estas condiciones incrementan el riesgo de torbellinos o tornados, especialmente en zonas de Chihuahua, Coahuila y el noreste del país.

De manera paralela, canales de baja presión y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico y el Golfo de México favorecerán lluvias y chubascos en el occidente, centro, sur y sureste, incluida la península de Yucatán. A pesar de estas precipitaciones, persistirá una onda de calor en regiones de Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, donde se esperan temperaturas superiores a los 40 grados Celsius.

Intensificación del sistema frontal y evento de “Norte”

A partir del domingo, el sistema frontal se desplazará hacia el noreste y oriente, provocando un nuevo evento de “Norte” con vientos intensos en el Golfo de México y el istmo de Tehuantepec. Este fenómeno estará acompañado por un descenso de temperaturas en gran parte del país y la probabilidad de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes más altos .

Durante ese día, las lluvias más intensas se concentrarán en Hidalgo, Puebla y Veracruz, mientras que otras entidades del centro y sur registrarán precipitaciones de moderadas a fuertes. Asimismo, continuarán los vientos con rachas significativas en diversas regiones, así como oleaje elevado en zonas costeras.

Persistencia de lluvias y contrastes térmicos hacia la semana

Para el inicio de la próxima semana, el frente frío mantendrá su influencia sobre la vertiente del Golfo, generando lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, además de precipitaciones importantes en el sureste. El evento de “Norte” persistirá con rachas que podrían superar los 80 km/h, especialmente en zonas costeras y del istmo.

Entre martes y miércoles, las lluvias tenderán a disminuir gradualmente, aunque se mantendrán chubascos y precipitaciones dispersas en el centro, sur y sureste del país. En contraste, el ambiente caluroso continuará en el occidente y sur, con temperaturas elevadas que seguirán afectando a varias entidades.

Las autoridades advirtieron que las lluvias intensas podrían ocasionar crecidas de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, mientras que los fuertes vientos representan riesgo de caída de árboles y estructuras. Por ello, se recomienda a la población mantenerse informada y atender las indicaciones de protección civil ante posibles contingencias .

SV