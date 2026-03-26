Jóvenes Construyendo el Futuro: Cuándo y dónde se entregarán las tarjetas de pago

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que es impulsado por el gobierno federal con el objetivo de combatir el desempleo y brindar las herramientas necesarias para que los jóvenes adquieran experiencia laboral, se encuentra en una nueva etapa, por lo que se hará entrega de tarjetas de pago a nuevos beneficiarios.

El apoyo del Gobierno de México busca beneficiar a personas de 18 a 29 años que no estén estudiando y no cuenten con un trabajo, además de brindar capacitación gratuita en centros de trabajo y empresas durante 12 meses; a cambio, les otorga a los beneficiarios una beca mensual y seguro médico.

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¿De cuánto es el pago de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Anteriormente, el apoyo económico que recibían los beneficiarios era de 8 mil 480 pesos; sin embargo, con el aumento al salario mínimo del 13% para el 2026, el programa aumentó la cantidad que otorga.

De este modo, actualmente los derechohabientes reciben un apoyo mensual de 9 mil 583 pesos.

¿Cuándo entregan las tarjetas del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro?

Con más de 36 mil espacios de capacitación inscritos a lo largo del programa, la generación 2026 de Jóvenes Construyendo el Futuro se encuentra a punto de recibir el primer pago por medio de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Por este motivo, la iniciativa lanzó un llamado para los beneficiarios que no pudieron acudir a recoger su tarjeta, ya que tendrán un plazo especial para recibirla.

Los aprendices deberán acudir a la oficina estatal que corresponde según su zona, del 24 al 27 de marzo. En caso de no saber la ubicación, pueden consultar el apartado de notificaciones de la plataforma del programa .

En caso de dudas y situaciones especiales, se sugiere ponerse en contacto con el número 079 para recibir asesoría las 24 horas del día.

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MB

