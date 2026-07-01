El júbilo nacional por el desempeño de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 se vio drásticamente manchado por un acto de violencia explícita en Hidalgo. De acuerdo con reportes virales, una concentración de fanáticos que festejaba el resultado del encuentro futbolístico entre las selecciones de México y Ecuador estuvo a punto de convertirse en una tragedia mortífera debido a una imprudencia al volante.

De acuerdo con reportes de seguridad y monitoreos de redes sociales, los hechos ocurrieron cuando un conductor civil intentó cruzar a la fuerza una avenida del municipio de Zempoala, Hidalgo, colmada por la marea de aficionados. Ante la negativa de la multitud de abrir el paso peatonal, el sujeto aceleró la marcha, embistiendo de forma directa a varias de las personas que portaban la camiseta verde.

La peligrosa maniobra provocó gritos de pánico e indignación inmediata entre la multitud congregada en la vía pública. El impacto inicial derribó a algunos de los presentes, activando de forma automática una violenta reacción comunitaria por parte de los testigos que presenciaron el atropellamiento, transformando la celebración deportiva en un auténtico campo de batalla urbano.

#Hidalgo | Atropellan a 5 aficionados de la Selección mexicana



Automovilista atropella a 5 personas durante los festejos por el triunfo de México en la glorieta principal de Viñedos, municipio de Zempoala. #fifa2026 #wc2026 #copamundial #Pachuca #mundial26 pic.twitter.com/rYzJ5gADpi— Capitán 4T���� (@Capitan4T) July 1, 2026

La furia de la afición en video: destrozan el coche del presunto responsable

¿Cómo respondieron los fanáticos ante el atentado del automovilista y qué pasó con el vehículo involucrado en el percance? La escena fue captada con nitidez a través de un video grabado con teléfonos celulares por los propios transeúntes, el cual se viralizó a los pocos minutos en plataformas como X y Facebook, encendiendo el debate digital a nivel nacional.

Al ver que el conductor ponía en riesgo la vida de las familias presentes, decenas de jóvenes enfurecidos rodearon la unidad de inmediato para impedir su fuga. Armados con objetos contundentes, piedras y las propios astas de las banderas mexicanas, los sujetos comenzaron a quebrar los parabrisas, abollar la carrocería y ponchar los neumáticos del coche , destrozándolo casi por completo en cuestión de segundos.

Las imágenes del material audiovisual muestran el momento exacto en que los cristales del auto estallan mientras el chofer permanece atrapado en el interior de la cabina, cercado por la masa humana. La turba agredió el vehículo de forma continua hasta la intervención tardía de los elementos de los cuerpos de seguridad pública locales, quienes tuvieron que desplegar un perímetro para rescatar al conductor de un linchamiento inminente.

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De acuerdo con la Presidencia Municipal de Zempoala, el hombre conducía en estado de ebriedad, por lo que fue remitido al Ministerio Público para que sea determinada su situación legal; luego de que se confirmaran 4 muertes por asfixia en la Ciudad de México durante los festejos mundialistas, este hecho se convirtió en un intenso objeto de debate viral.

Pautas clave y tips de seguridad para peatones y conductores durante el Mundial

Evita los núcleos vehiculares: Si participas en los festejos callejeros, mantente sobre las aceras o en los espacios completamente cerrados a la circulación por la policía vial.

Si participas en los festejos callejeros, mantente sobre las aceras o en los espacios completamente cerrados a la circulación por la policía vial. Busca vías alternas anticipadas: Si te toca conducir durante el término de un partido de México, utiliza aplicaciones de navegación para rodear los monumentos y plazas emblemáticas de la ciudad.

Si te toca conducir durante el término de un partido de México, utiliza aplicaciones de navegación para rodear los monumentos y plazas emblemáticas de la ciudad. Mantén la calma al volante: Jamás intentes avanzar el coche si te encuentras rodeado por una multitud; enciende las luces intermitentes y espera pacientemente el apoyo de las autoridades de tránsito.

Jamás intentes avanzar el coche si te encuentras rodeado por una multitud; enciende las luces intermitentes y espera pacientemente el apoyo de las autoridades de tránsito. No respondas a las provocaciones: Si la masa social golpea tu auto en medio de la euforia, mantén las ventanas cerradas y evita los reclamos verbales que puedan encender los ánimos del grupo.

Si la masa social golpea tu auto en medio de la euforia, mantén las ventanas cerradas y evita los reclamos verbales que puedan encender los ánimos del grupo. Graba y reporta al 911: Ante cualquier conducta criminal o atropellamiento intencional, prioriza ponerte a salvo y realiza la denuncia inmediata a los números de emergencia proporcionando las placas del infractor.

JM