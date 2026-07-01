Techos Solares del Bienestar: requisitos para acceder al apoyo

Como parte de una iniciativa que busca beneficiar a miles de familias mexicanas y ayudarlas a reducir sus gastos en electricidad, a la par que se establece un compromiso con el medio ambiente, el Gobierno de México anunció el arranque del programa Techos Solares para el Bienestar, dirigido a hogares de regiones donde las altas temperaturas incrementan gravemente el consumo de energía.

La campaña impulsada por las autoridades federales tiene el compromiso de combatir la llamada pobreza energética, una situación que en los últimos años ha afectado de manera más recurrente a familias que se ven obligadas a destinar gran parte de sus ingresos al pago de su consumo eléctrico.

El plan social, que ya comenzó a implementarse, consiste en la instalación de paneles solares en los techos de las viviendas que resulten beneficiadas. De acuerdo con la Secretaría de Energía (Sener), su impacto podría representar hasta un 85 por ciento de ahorro durante la temporada de calor si se utilizan de manera adecuada.

¿Quiénes pueden aplicar al programa Techos Solares para el Bienestar?

Aunque el beneficio es de carácter público, el Gobierno advirtió que en esta primera etapa no todas las personas podrán realizar el registro, ya que por el momento solo se contempla la instalación de paneles en hogares ubicados en Mexicali o San Felipe, Baja California, y Hermosillo, Sonora.

Además, los interesados están obligados a cumplir con todos los requisitos de la convocatoria y completar un estudio socioeconómico que revele la necesidad de la familia solicitante.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la instalación de paneles solares?

El primer requerimiento que determinaron las autoridades es que los solicitantes deben tener un consumo promedio de entre 400 y mil 500 kWh durante los meses de julio y agosto, además de no presentar adeudos en el recibo de luz. Esta condición es el primer filtro, por lo que es de suma importancia que el hogar se mantenga dentro del rango establecido.

La siguiente estipulación es que el inmueble deberá contar con un espacio disponible de entre seis y nueve metros cuadrados en el techo o patio para instalar los paneles solares, además de tener el medidor eléctrico visible y de fácil acceso. En caso de no contar con estas dimensiones, no será posible realizar la instalación.

Una vez que se cumplan con estos puntos, los interesados también tendrán que presentar la documentación requerida, entre la que se incluye:

Identificación oficial vigente

CURP actualizada

Recibo de luz a nombre del solicitante y sin adeudos

Documento que acredite la propiedad de la vivienda

Correo electrónico y número telefónico de contacto

Cabe destacar que cumplir con todos estos requisitos no representa un pase directo para obtener los paneles, ya que a partir de este momento inicia la segunda etapa del proceso de solicitud.

Las autoridades someterán a todos los solicitantes a un estudio socioeconómico en el que se buscará identificar a los inmuebles más vulnerables, con el propósito de priorizar la entrega a quienes realmente lo necesiten.

La evaluación tomará en cuenta factores como el ingreso económico de la familia, las condiciones de vida, la actividad laboral, la ubicación y también que dentro de estas viviendas habiten:

Niñas o niños

Personas mayores de 65 años

Madres solteras o jefas de familia

Personas con discapacidad o enfermedades crónicas

Integrantes de pueblos indígenas o afrodescendientes

¿Qué otros beneficios tiene el programa?

Además de mejorar las condiciones de vida de las familias mexicanas, la Sener señaló que el programa podría reducir el consumo eléctrico alrededor de 60 por ciento en promedio a lo largo del año.

Esto representa un impulso al uso de energía limpia y renovable, ya que permite disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y avanzar hacia un modelo energético más sustentable.

De esta manera, el programa Techos Solares para el Bienestar busca no solo apoyar económicamente a los hogares beneficiados, sino también contribuir a la transición hacia alternativas de generación de energía más amigables con el medio ambiente.

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