¿Cuántas personas han salido a ver y celebrar los partidos de México? Los números del Mundial 2026

México sumó una nueva victoria en su camino por el Mundial 2026, esta vez frente a Ecuador, luego de una intensa batalla en el Estadio Ciudad de México que terminó con marcador de 2-0 a favor del Tricolor. El resultado desató una ola de festejos en la capital, donde miles de aficionados salieron a las calles para celebrar el triunfo.

Dentro y fuera del estadio, la emoción y la euforia se apoderaron de los seguidores mexicanos, lo que provocó una intensa movilización en algunos de los puntos más representativos de la Ciudad de México.

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Como ocurrió en los encuentros anteriores, mexicanos y extranjeros se reunieron para celebrar y gritar a todo pulmón la victoria del equipo nacional. Sin embargo, en esta ocasión las autoridades reportaron un aumento considerable en la presencia de aficionados, impulsado por el avance del Tricolor en la Copa Mundial 2026.

De acuerdo con reportes oficiales, la cantidad de personas que han seguido y celebrado los partidos de la Selección Mexicana en la CDMX ha incrementado jornada tras jornada, hasta alcanzar una cifra histórica de más de 1.4 millones de asistentes tras el triunfo ante Ecuador, distribuidos en las diferentes sedes mundialistas de la capital.

¿Cuántos aficionados han celebrado los partidos de México en la CDMX?

México vs. Sudáfrica

Durante el partido inaugural de México frente a Sudáfrica, las autoridades capitalinas reportaron una asistencia de 100 mil personas en el FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino, además de 200 mil asistentes en los Festivales Futboleros organizados en las 16 alcaldías.

A esta cifra se sumaron alrededor de 120 mil aficionados que acudieron al Ángel de la Independencia para festejar la victoria, alcanzando un total aproximado de 420 mil personas.

México vs. Corea del Sur

Para el encuentro entre México y Corea del Sur, la asistencia volvió a crecer. De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, cerca de 200 mil personas se reunieron en el Zócalo y sus alrededores, mientras que otras 130 mil acudieron a los Festivales Futboleros distribuidos en la capital.

El resto de los aficionados se concentró en distintos puntos de reunión, con una afluencia total cercana a las 500 mil personas.

México vs. República Checa

El triunfo de México sobre República Checa representó un nuevo récord hasta ese momento. El Gobierno capitalino informó que más de 800 mil personas acudieron a los 48 puntos habilitados para seguir la transmisión del partido, incluido el FIFA Fan Fest del Zócalo, pese a la intensa lluvia registrada durante la jornada.

¿Cuántas personas salieron a festejar el triunfo de México ante Ecuador?

El mayor registro llegó después de la victoria de México sobre Ecuador, resultado que permitió al Tricolor avanzar a la siguiente fase del Mundial 2026.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que más de 1.4 millones de personas salieron a las calles para celebrar el triunfo, cifra que calificó como "la concentración más grande jamás registrada" en el espacio público de la capital.

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La mandataria explicó que el número contempla los diferentes puntos de reunión y celebración habilitados en la ciudad, donde miles de aficionados siguieron el partido y posteriormente festejaron el resultado.

Con estas cifras, la asistencia acumulada durante los cuatro encuentros de la Selección Mexicana supera los 3.1 millones de personas en la Ciudad de México, reflejando el crecimiento de la participación de la afición durante las actividades organizadas por el Mundial 2026.

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