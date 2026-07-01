CONFIRMADO | Tormenta tropical 'Douglas' se forma cerca de Baja California: Trayectoria, fortalecimiento y posibilidad de lluvias

La tormenta tropical "Douglas" se formó este miércoles 1 de julio de 2026 cerca de la península de Baja California, en el océano Pacífico, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

El centro del ciclón estaba en el mar y no representaba ninguna amenaza para tierra firme, explicó el NHC. "Douglas" se ubicaba a unos mil 960 kilómetros al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California, México, señaló el organismo en su boletín más reciente.

Los vientos máximos sostenidos de "Douglas" eran de alrededor de 65 km/h con ráfagas más fuertes. La tormenta se desplazaba hacia el norte a 11 km/h, informó el NHC, y agregó que se esperaba que vire hacia el noroeste en los próximos días.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían 150 kilómetros desde el centro. Se esperaba cierto fortalecimiento este miércoles por la noche con una tendencia a debilitarse el jueves , informó el NHC.

��La depresión tropical Cuatro-E se intensificó a la #TormentaTropical #Douglas. Su centro se localiza a 1,960 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en #BajaCaliforniaSur.

��Debido a su distancia y trayectoria no representa peligro para territorio mexicano. pic.twitter.com/TIkZQRthve— CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 1, 2026

¿Qué dijo la Conagua sobre el paso de "Douglas" en México?

Pese al fortalecimiento del meteoro, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reiteró que la tormenta "Douglas" no representa un riesgo para México, ya que se encuentra muy alejada del territorio nacional y su trayectoria prevista indica que continuará desplazándose mar adentro sin generar efectos directos sobre las costas del país.

Para el 2 de julio, "Douglas" se ubicará a mil 750 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur , manteniendo su desplazamiento sobre el Pacífico abierto, mientras que el 3 de julio el sistema comenzará a debilitarse y descenderá nuevamente a la categoría de depresión tropical, cuando se localice aproximadamente a mil 630 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia.

Con información de AP

JM