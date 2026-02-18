El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) estimó que la reforma para reducir las horas de trabajo tendrá un costo para las empresas de 5% anual, mientras que para los trabajadores que dependen de las propinas representará un golpe a sus ingresos, por una mayor retención de impuestos por horas extras.

"El IMEF considera que una lectura inicial es que el costo laboral aumentará 5% de manera anual hasta 2030, lo que se suma al aumento en los días de vacaciones, aumentos de doble dígito al salario mínimo, e incorporación a la seguridad social de trabajadores de ciertas plataformas digitales", dijo la presidenta del organismo, Gabriela Gutiérrez Mora.

En conferencia, advirtió que, si bien es razonable pensar que algunos trabajadores podrán verse beneficiados por estos aumentos a su compensación global, muchas empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, no podrán absorber o trasladar dichos costos y tendrán que despedir empleados.

También mencionó el costo que tendría sin elevar la productividad, por la incertidumbre judicial, regulatoria y fiscal a la que se enfrentan las empresas. Lo anterior, en momentos en los que la inversión está deprimida y, con esta reforma la ahuyentarán más, alertó.

En ese contexto, el IMEF anticipó que el crecimiento futuro de la economía seguirá por debajo de su potencial en los siguientes años.

Oscar de la Vega, abogado laboral, ponderó que las pequeñas y medianas empresas son los principales patrones en México, no las grandes multinacionales. A ello se suma la preocupación de la reducción de 25 mil 667 empresas en 2025 ante el IMSS, es decir, 2.4% del total de empleadores.

Eso sucede cuando dichos cambios no se hacen junto con un aumento en la productividad, agregó, y existe el riesgo de que se genere más informalidad laboral.

Mencionó que la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) no hace distinción por el ingreso de tiempo extra, ya que también procede la retención del gravamen.

Anticipó que las empresas, sobre todo las que trabajan 24/7, van a tener que cubrir tiempo extraordinario, pero mientras no se reforme la Ley del ISR tendrá que hacerse la retención y los netos se verán afectados por los trabajadores.

AO

