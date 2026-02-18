Miércoles de Ceniza 2026: ¿qué pasa si no me pongo ceniza?

El Miércoles de Ceniza es una de las fechas más significativas dentro del calendario cristiano y tiene un peso especial en la Iglesia Católica, pues señala el comienzo de la Cuaresma. Este periodo, que se extiende por 40 días, está orientado a la oración, la penitencia y la preparación espiritual previa a la Semana Santa y a la celebración de la Pascua.

Más que un acto externo, esta jornada representa una invitación a la reflexión profunda y a la conversión personal. Tanto el Catecismo de la Iglesia Católica como la Biblia señalan que el sentido de este día no se limita al símbolo visible, sino que apunta a un cambio auténtico del corazón. La imposición de la ceniza recuerda la fragilidad humana y motiva a buscar la gracia divina en el camino de fe.

¿Qué representa la ceniza en la frente?

La marca de ceniza sobre la frente funciona como un signo externo de arrepentimiento. De acuerdo con la enseñanza católica, la verdadera penitencia nace de una transformación interior y no solo de un gesto simbólico. Por eso, recibir la ceniza (comúnmente en forma de cruz) expresa el deseo de renovación espiritual y el inicio formal del tiempo cuaresmal.

Esa cruz también remite a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y simboliza el compromiso de reconciliación con Dios y con los demás.

El origen de las cenizas

La ceniza empleada en esta celebración se obtiene, tradicionalmente, de las palmas bendecidas durante el Domingo de Ramos del año anterior. Estas se queman y luego se mezclan con agua bendita o aceite de oliva para formar una pasta que se utiliza en el rito. En algunas ocasiones, también se queman imágenes religiosas deterioradas, como una forma de darles un destino respetuoso.

Con base en el Calendario Litúrgico católico, en 2026 el Miércoles de Ceniza se celebra hoy 18 de febrero.

La fecha se calcula contando 46 días antes del Domingo de Resurrección. Aunque la Cuaresma comprende 40 días, los domingos no se incluyen como jornadas penitenciales, lo que explica los seis días adicionales en el cómputo. Esta práctica se inspira en los 40 días que, según la tradición bíblica, Jesús permaneció en el desierto antes de comenzar su ministerio público. El tiempo cuaresmal inicia este miércoles y culmina el Jueves Santo.

¿Qué pasa si no la recibo?

No acudir a recibir la ceniza no constituye pecado. Se trata de un sacramental, es decir, un signo que ayuda a disponerse espiritualmente, pero no es un sacramento. Lo fundamental no es la marca visible, sino el compromiso de conversión que comienza con la Cuaresma.

¿Qué pasa si se borra?

La ceniza puede mantenerse hasta que desaparezca de manera natural o retirarse al asearse. No se considera un objeto con poder propio ni un distintivo para exhibir religiosidad. Su sentido radica en la intención personal de cambio y reconciliación.

Este día también está vinculado al ayuno y la abstinencia. El ayuno implica reducir la ingesta de alimentos como una forma de reconocer la propia fragilidad y abrirse a Dios. Además, recuerda la realidad de quienes padecen hambre.

Desde la visión cristiana, el ayuno adquiere significado cuando se acompaña de solidaridad y obras de caridad. La abstinencia busca, por su parte, evitar que el gusto personal o la comodidad se antepongan al servicio hacia los demás.

