Miércoles, 18 de Febrero 2026

México | Trámites

CURP gratis: ¿Cómo descargar el documento por Internet en 2026?

Esta es la forma correcta en la que puedes consultar y obtener la CURP sin pagar

Por: Oralia López

La CURP es un código alfanumérico de 18 caracteres utilizado para identificar oficialmente a residentes y ciudadanos mexicanos. ESPECIAL / EL INFORMADOR

La CURP es, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), un código alfanumérico de 18 caracteres utilizado para identificar oficialmente a residentes y ciudadanos mexicanos.

En México, para la realización de la mayoría de los trámites oficiales, las personas deben presentar la Clave Única de Registro de Población (CURP), un documento que se puede obtener, descargar e imprimir gratis en Internet, desde casa, incluso en este año 2026, siguiendo estos fáciles pasos:   

  • Entra a la página https://www.gob.mx/curp/
  • Verifica tus datos personales: nombre completo, fecha de nacimiento, estado y sexo. Completa los campos.
ESPECIAL / RENAPO 
  • Valida el código Captcha.
ESPECIAL / RENAPO
  • Da click en Buscar.
  • En pantalla aparecerán los Datos de comprobación, en los cuales podrás ver la CURP, documento que también podrás descargar en formato PDF.
ESPECIAL / RENAPO 
  • Imprímela y listo, ya puedes usar tu CURP.

