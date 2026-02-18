El pasado 17 de febrero, se publicó un video en redes sociales que se hizo rápidamente viral debido a la brutalidad que mostraba para las y los usuarios de las distintas plataformas. En el material aparece un grupo de presuntos elementos de seguridad mexicanos que golpean en repetidas ocasiones a un hombre en Peribán, Michoacán .

Un episodio inquietante que involucraría a elementos de seguridad de México

El video, con una duración aproximada de 14 minutos, exhibe a un hombre, presunto dueño de un local de tragamonedas, que se ve rodeado por elementos de alguna de las corporaciones oficiales de seguridad del Gobierno de México. Medios aseguran que se trata de sujetos que pertenecerían a la Secretaría de Defensa Nacional .

Medios aseguran que se trata de sujetos que pertenecerían a la Secretaría de Defensa Nacional. ESPECIAL / X

En el material, el joven es golpeado por elementos de la todavía desconocida corporación, es azotado contra las tragamonedas y, posteriormente es azotado con una tabla. Todo parece indicar, según se escucha en el video, que los supuestos agentes de seguridad buscaban que el joven se declarara miembro de alguna célula delictiva .

Cuando los agentes encontraron solo respuestas negativas del dueño, quien afirmó no dedicarse a actividades ilícitas, el supuesto elemento se ensañó cada vez más, hasta azotarlo en las máquinas tragamonedas.

Al final del video, uno de los uniformados dice "ya déjalo" y es cuando se retiran del sitio, dejando al joven herido en un rincón del establecimiento.

Supuestas indagaciones

Hasta este 18 de febrero, Defensa no se ha posicionado al respecto desde sus redes sociales ni desde su página oficial ; sin embargo, medios que han tenido acercamientos con autoridades pertenecientes a la dependencia respondieron que se dará parte al Ministerio Público para que se investigue el hecho.

