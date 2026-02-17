El sarampión en Jalisco ya ha cobrado la primera muerte del año, según confirmó la Secretaría de Salud Federal en su Informe Diario del Brote de Sarampión en México.

Con este fallecimiento, suman ya tres las muertes asociadas a esta enfermedad desde que comenzó el brote en México hace aproximadamente un año.

Una de estas víctimas fue una bebé de 11 meses de nacida, originaria de Guerrero, que se encontraba en Jalisco debido a que sus padres, jornaleros, habían venido a Jalisco a trabajar en los campos agrícolas. De hecho, de acuerdo con la Secretaría de Salud Jalisco, la bebé ya venía contagiada desde su entidad de origen, y falleció debido a complicaciones de salud que presentaba, entre ellas un cuadro de desnutrición.

De acuerdo con la dependencia estatal, ya se ha solicitado más información sobre este nuevo fallecimiento para conocer más detalles sobre el sexo, edad y condiciones de salud previas del paciente.

Con el fallecimiento más reciente suman también cuatro muertes en México en lo que va de las primeras semanas de este 2026, y 31 acumuladas desde el inicio del nuevo brote en 2025.

Por otra parte, hasta el último corte dado a conocer en el Informe Diario del Brote de Sarampión en México sumaban en Jalisco 2 mil 659 casos confirmados de sarampión, de los cuales 1 mil 995, es decir, la gran mayoría, se registraron este 2026.

En este sentido, esta mañana, durante la conferencia de prensa “La Mañanera” de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, compartió datos sobre la tasa de contagios que existe en las distintas entidades de México, donde Jalisco se ubica en el primer lugar nacional, no solo con más casos, sino con más contagios confirmados: 19.65 por cada 100 mil habitantes.

A esta entidad le siguen: Colima, con una tasa de 8.17 por cada 100 mil habitantes, y en tercer lugar Chiapas, con una tasa de 4.83.

En total, son 11 las entidades consideradas por la Secretaría de Salud federal (lideradas por Jalisco) como prioritarias para atender el brote de sarampión en México, en donde se estarán reforzando las campañas de vacunación contra la enfermedad.

Las personas pueden acudir a cualquier institución pública de Salud a recibir la vacuna de manera gratuita, sin importar si tienen o no afiliación o seguridad social.

La prioridad son menores entre los 6 meses y los 12 años de edad, grupo etario que, de acuerdo con Eduardo Clark, se encuentra en mayor riesgo de contagios.

En segundo lugar en prioridad se encuentra el bloque etario de las personas entre los 13 y los 49 años de edad, quienes ya deberían contar con las dosis que completan su esquema de vacunación.

El subsecretario insistió en que aquellas personas mayores de 49 años que cuentan con su esquema completo o ya tuvieron un contagio de sarampión no requieren una nueva dosis, puesto que esto ya las ha protegido contra este nuevo brote.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

