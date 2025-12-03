Hace unos momentos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó dos acuerdos que interesan a trabajadores y empleadores: el aumento al salario mínimo para 2026 y la implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas rumbo a 2030.

"Dos grandes acuerdos que tomamos por consenso, por unanimidad: uno, el aumento al salario mínimo para el próximo año y dos, la reducción a la semana de 40 horas de manera gradual… es una muy buena noticia para todas y todos los mexicanos. Un acuerdo por consenso y de verdad muchas gracias por este gran esfuerzo que han hecho", expresó la Mandataria, luego de haber negociado con el sector empresarial y el sector obrero.

El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, relató que el gobierno trabajó, por instrucción de la Presidenta, en un diálogo permanente con trabajadores, sindicatos y empresarios para definir la ruta de implementación paulatina de la reducción. La cual será de dos horas por año a partir de 2027, con el fin de llegar a las 40 para 2030, al final del sexenio.

Este es el esquema de reducción de la jornada laboral

AÑO JORNADA LABORAL 2026 Entrada en vigor y periodo de transición 2027 46 2028 44 2029 42 2030 40

¿Es necesario firmar un nuevo contrato para aprobar estos cambios?

Algunos trabajadores pueden albergar la duda de si será necesario reajustar el contrato o incluso dar fin al documento para incluir las actualizaciones anunciadas esta mañana por la Presidenta y que serán implementadas en los próximos años. No obstante, es importante señalar que no es necesario hacer un nuevo contrato, y en caso de que el empleador presione a ello, este puede ser denunciado con las autoridades correspondientes.

Las modificaciones de la jornada laboral serán aplicadas automáticamente a los contratos individuales, acuerdos colectivos y reglamentos internos. La reforma a la jornada laboral implicaría una modificación al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), sin embargo, dicha actualización se aplica en automático a todos los contratos vigentes del país. Lo mismo sucederá con todos aquellos documentos legales que basen el sueldo en el monto del salario mínimo ante el anuncio de aumento.

Por otro lado, la Ley Federal del Trabajo (LFT) de México deberá ser actualizada para integrar los cambios y establecer el modelo de trabajo. Cabe destacar que cualquier hora extra a la jornada máxima establecida puede ser laborada siempre y cuando se pague como tal, con el aumento establecido en la LFT.

