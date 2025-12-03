Salarío minímo 2026: ¿cuánto ganaré al mes con el aumento?

Este miércoles, 3 de diciembre, en “La Mañanera del Pueblo” se dieron a conocer los cambios de la jornada laboral de 40 horas y el aumento del salario mínimo para 2026. “Dos grandes acuerdos que ganamos por consenso y unanimidad”, expresó Sheinbaum refiriéndose al aumento del salario mínimo y la reducción a la semana de 40 horas de manera gradual.

Salario mínimo en 2026 será por arriba de la inflación

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López explicó que, el incremento del salario mínimo para el próximo año, será por arriba de la inflación. Asimismo, dijo que este consenso se realizó de manera unánime entre el sector obrero, el empresarial y el gobierno, se definió los salarios mínimos que estarán vigentes a partir del próximo 1 de enero de 2026.

Se aumentará salario mínimo en 2026

El secretario señaló que, en la zona del salario mínimo general, el incremento será del 13 %, equivalente a 278.80 pesos (2025) a 315.04 pesos (2026), lo que representa un aumento al salario mínimo general y al profesional, y se traduce en un salario mensual de 9 mil 582.47 pesos.

Por otro lado, apuntó que en la Zona libre de la Frontera Norte corresponderá un aumento del 5 %: el salario pasará de 419.88 pesos (2025) a 440.87 pesos (2026), lo que se traduce en un salario mensual de 13 mil 409. 80 pesos.

Respecto a esto Bruch informó que se calcula que, al inició del próximo año, el salario mínimo habrá recuperado 154.2 % del poder adquisitivo respecto a 2018; según Bruch, se trata del nivel más alto de registrado desde 1980. En el caso de la Zona Libre de la Frontera Norte, el monto se mantiene por arriba del máximo histórico que se alcanzó en el año de 1976.

El secretario anunció que, con estos cambios del salario mínimo general, se alcanzará a cubrir el equivalente a 2 canastas básicas para el año 2026.

