El escandaloso desfalco y los presuntos nexos con el narcotráfico del hoy prófugo alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, revelan cómo la total ausencia de auditorías internas dejó desprotegidos millones de pesos públicos, abriendo la puerta a la impunidad y la corrupción en la segunda ciudad más importante de Morelos.

Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, Morelos, hoy prófugo tras ser señalado por el Gobierno federal de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, no realizó ninguna auditoría interna en el municipio en los dos periodos (2019-2021 y de 2025 a la fecha) que ejerció como presidente municipal en la segunda ciudad más importante de Morelos.

En la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró diversas irregularidades en la gestión de Jesús Corona, entre ellas, un faltante por 10 millones de pesos, obras que no operaban y las que operaban lo hacían de forma deficiente, así como el sobrepago en algunas de estas obras .

No te pierdas: Loret destapa el nombre que desata pánico en la 4T desde NY

Mientras que en la Cuenta Pública 2021, la ASF advirtió que el municipio de Cuautla no contaba con un adecuado sistema de control interno que le permitiera identificar y atender posibles riesgos en el manejo eficiente y transparente de recursos.

Ninguna auditoría

En una revisión hecha en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se encontró que en agosto de 2022, tras finalizar el primer periodo de Jesús Corona como presidente municipal de Cuautla, la administración entrante advirtió que en su gestión no se llevó a cabo ninguna auditoría interna.

En el oficio CM/0265/2022, la Contraloría Municipal de Cuautla informó que, tras hacer una "búsqueda exhaustiva" en los archivos físicos y digitales, se encontró que de 2019 a 2021 no se había llevado a cabo ninguna auditoría.

“Después de una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y digitales de esa contraloría municipal, se determinó que no existen los resultados de auditorías realizadas en el año 2021, ya que no llevó a cabo ninguna auditoría en la administración 2019-2021”.

"Lo comunico para el cumplimiento de las obligaciones que corresponden y garantizar el derecho humano de acceso a la información pública", registró la Contraloría municipal en su momento.

Además, en lo que va de este año 2026, el municipio tampoco había realizado auditorías internas en la segunda administración de Jesús Corona Damián.

Advierten desfalco

Sin embargo, en la revisión de la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación encontró un faltante por 10 millones de pesos debido a que el gobierno de Jesús Corona Damián pagó obras que no operaban y las que operaban, indican, lo hacían de forma deficiente, además de que hubo sobrepagos en dichas obras .

En la revisión, la ASF también encontró pagos de servicios que no contaban con la documentación justificativa que acreditara las erogaciones hechas .

“El Municipio de Cuautla, Morelos, incurrió en inobservancias de la normativa, lo que generó una cuantificación monetaria de las observaciones por un total de 10 millones, 35 mil pesos, que corresponden al pago de obras que no operan, obras que operan deficientemente, volúmenes excedentes cobrados en una obra y pagos de servicios que no cuentan con la documentación justificativa suficiente que acredite las erogaciones, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes”.

"Asimismo, se determinaron faltas administrativas consistentes en que no administró los recursos del fondo en una cuenta bancaria específica y exclusiva; no realizó todos los pagos en forma electrónica mediante abono en cuenta de los beneficiarios; no elaboró un manual de contabilidad propio; se pagaron obras que no contaron con el dictamen correspondiente debidamente justificado para la excepción a la licitación pública; no se acreditó la experiencia y capacidad técnica de los trabajos contratados, ni se acreditó la capacidad jurídica de un contratista", expuso la ASF en su revisión.

Deficiente manejo de recursos

En su informe de la Cuenta Pública 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió que el municipio de Cuautla no contaba con un adecuado sistema de control interno que le permitiera identificar y atender posibles riesgos en el manejo eficiente y transparente de recursos.

"Dictamen: El Municipio de Cuautla, Morelos no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos de las Participaciones Federales a Municipios, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría", concluye.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA