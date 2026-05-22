SEP: SCJN decreta qué alumnos deberán repetir año escolar si reprueban el ciclo

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las reglas de evaluación escolar ya impacta directamente a millones de familias en México: algunos estudiantes no podrán reprobar, mientras que otros sí tendrán que repetir el ciclo si no alcanzan el promedio mínimo exigido por la SEP.

La discusión sobre si los alumnos deben o no reprobar en México llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que finalmente respaldó las medidas implementadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en materia de evaluación y promoción escolar.

El fallo valida el acuerdo 10/09/23 emitido por la SEP, documento que establece cómo deben evaluarse, acreditarse y promoverse los estudiantes de educación básica en el país, tanto en escuelas públicas como privadas.

SCJN respalda reglas de evaluación de la SEP

La controversia surgió luego de que una escuela privada promoviera un amparo argumentando que los nuevos criterios de evaluación vulneraban el derecho a una educación de excelencia. El principal señalamiento era que las reglas actuales flexibilizan demasiado la promoción escolar , permitiendo que algunos estudiantes avancen de grado sin criterios estrictamente académicos.

Sin embargo, la SCJN concluyó que las medidas sí son constitucionales y que no violan el derecho a la educación. De acuerdo con el máximo tribunal del país, la educación de excelencia no depende únicamente de calificaciones altas o esquemas rígidos de evaluación, sino también de factores como la integración escolar, el pensamiento crítico y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

¿Qué alumnos NO pueden reprobar en México?

Uno de los puntos que más ha llamado la atención de padres y docentes es que ciertos niveles educativos cuentan con acreditación automática. Según las normas actuales de la SEP, los estudiantes que no pueden reprobar el ciclo escolar siempre que cumplan con la asistencia correspondiente son:

Preescolar

Primer grado de primaria

En el caso de preescolar, la dependencia federal explicó que la evaluación no se realiza mediante números o calificaciones tradicionales.

“La evaluación del aprendizaje para los tres grados de preescolar (fase 2) no se determinará con valores numéricos; se acreditará cada grado con base en la asistencia y la promoción se realizará bajo el mismo criterio”, señala la SEP.

Esto significa que la asistencia es el elemento principal para acreditar el grado y avanzar al siguiente nivel educativo. En primer año de primaria ocurre algo similar, ya que los alumnos también son promovidos con base en la asistencia escolar.

EFE/ARCHIVO

Los estudiantes que SÍ podrán reprobar

Las reglas cambian a partir de segundo grado de primaria. Desde ese nivel y hasta sexto de primaria, los estudiantes sí deberán cumplir con requisitos académicos para avanzar de año.

La SEP establece que las evaluaciones se expresarán mediante una escala numérica de 5 a 10, y únicamente podrán ser promovidos quienes obtengan un promedio mínimo final de 6. En caso de no alcanzar esa calificación, el estudiante deberá repetir el ciclo escolar. La misma medida aplica para los alumnos de secundaria.

La SEP confirmó que los seis grados de primaria serán evaluados con observaciones, sugerencias y calificaciones numéricas. “Para las fases 3, 4 y 5, es decir, los seis grados de primaria, el resultado de la evaluación se expresará en escala de 5 a 10”, detalló la dependencia.

¿Por qué la Corte avaló este modelo educativo?

El Pleno de la SCJN sostuvo que la educación de excelencia no puede reducirse únicamente a exámenes, promedios o asistencia obligatoria. De acuerdo con el criterio avalado, el modelo educativo actual busca fortalecer la relación entre estudiantes, docentes y comunidades escolares, además de fomentar habilidades como el pensamiento crítico y el desarrollo social.

Las autoridades educativas consideran que estas dinámicas ayudan a proteger el bienestar de niñas, niños y adolescentes dentro del sistema educativo mexicano. La resolución también deja claro que las medidas aplican a nivel nacional y deberán seguir implementándose en instituciones públicas y privadas.

El debate continúa entre padres y maestros

Aunque la decisión de la Suprema Corte respalda oficialmente las políticas de la SEP, el tema sigue generando debate entre familias, docentes y especialistas en educación. Mientras algunos consideran positivo evitar la presión académica en edades tempranas, otros creen que la acreditación automática podría afectar el desempeño escolar y la preparación de los alumnos en niveles posteriores.

Por ahora, las reglas quedan firmes: en México, los estudiantes de preescolar y primero de primaria no podrán reprobar, mientras que a partir de segundo grado sí deberán cumplir con el promedio mínimo establecido por la SEP para avanzar al siguiente ciclo escolar.

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