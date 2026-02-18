Un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por su presunta responsabilidad en el delito de peculado , derivado del desvío de cinco millones de pesos originalmente destinados a programas sociales.

La resolución representa un fallo para el exmandatario, quien está a punto de concluir su condena previa de nueve años , pero ahora enfrenta una acusación que podría mantenerlo más tiempo en prisión.

¿De qué se le acusa?

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Duarte firmó un decreto que permitió redirigir recursos asignados al Fondo para Discapacitados y a apoyos para niños y adultos mayores, los cuales fueron utilizados para cubrir nómina y otros compromisos financieros del gobierno estatal.

Durante la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, la fiscalía presentó 38 pruebas, entre ellas el testimonio de Antonio Tarek Abdalá, extesorero de Veracruz, quien explicó que en aquella administración se mezclaban fondos de distintas partidas, una práctica conocida internamente como “barriendo las cuentas”.

Duarte rechazó las acusaciones, calificándolas de “una bola de sandeces” y sostuvo que, como gobernador, no era responsable directo de la planeación financiera. “Yo no fui secretario de Finanzas y Planeación, fui gobernador”, dijo, insistiendo además en que los recursos provenían del ámbito estatal, no federal. También acusó que existe una consigna política para mantenerlo encarcelado.

La defensa intentó frenar el proceso alegando que el delito no estaba incluido en los términos de la extradición otorgada por Guatemala, pero el juez Gustavo Aquiles Villaseñor determinó que había elementos suficientes para continuar el juicio.

“El componente político no tiene cabida en mi función”, puntualizó el juzgador, quien subrayó que su decisión se basa exclusivamente en criterios legales. Con ello, la situación jurídica de Javier Duarte vuelve a complicarse ante la justicia mexicana.

EE