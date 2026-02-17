Un juez federal determinó iniciar proceso penal contra Javier Duarte por su presunta participación en el desvío de cinco millones de pesos.

La Fiscalía General de la República sostiene que, durante su mandato como gobernador de Veracruz, Duarte firmó un decreto que permitió redirigir fondos públicos etiquetados para sectores como niños y adultos mayores .

De acuerdo con la investigación, el dinero fue transferido por la Tesorería de la Federación al gobierno estatal y posteriormente utilizado para cubrir nómina y otros compromisos financieros locales. La conducta se encuadra en el delito de peculado, que sanciona el uso indebido de recursos públicos.

En audiencia, el ex mandatario rechazó la imputación y argumentó que no era responsable directo del manejo financiero del estado. Señaló que no fungía como secretario de Finanzas y sostuvo que los recursos involucrados no tenían carácter federal, sino estatal. También afirmó que instruyó priorizar fondos de libre disposición y negó que existan indicios de desvío de dinero federal.

Duarte ya cumple una condena de nueve años de prisión impuesta en 2018 por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Esta nueva vinculación implica que permanecerá en prisión más allá del plazo previsto para concluir esa sentencia, pues ahora enfrenta un proceso distinto que podría derivar en otra condena.

La resolución abre un segundo frente penal para el ex gobernador , cuya administración (2010–2016) estuvo marcada por múltiples señalamientos de corrupción y presunto uso de empresas fantasma para desviar recursos públicos.

