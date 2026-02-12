Javier Duarte calificó como 'una bola de sandeces' las acusaciones que le hizo la FGR

De barba de candado, reloj en mano izquierda, chaleco color caqui, en lo que se apreció un aparentemente nuevo look, Javier Duarte de Ochoa intervino cuatro veces en la audiencia de este jueves en la que se le imputó el delito de peculado.

En su última participación ante el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor, en una sala del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, el exgobernador de Veracruz acusó que el nuevo proceso penal en su contra tiene "tintes políticos" para impedir que deje la cárcel en abril.

"La instrucción es que Javier Duarte de Ochoa no salga de la cárcel", dijo.

Por ello, acusó que se le están inventando y fabricando nuevos procesos para imponer una media cautelar que lo mantenga recluido en el Reclusorio Norte, donde está próximo a cumplir nueve años preso.

"Vamos a mantenerlo en la cárcel. Vamos a empapelar a ese señor como dicen en las fiscalías".

Y añadió: "Quiero seguir creyendo en el Poder Judicial... el hecho de que me quieran imputar un delito por la publicación de un acuerdo en la Gaceta (del gobierno de Veracruz) es irrisorio".

El exmandatario pidió que no se politice su caso. Ante ello, el juez Gustavo Aquiles Villaseñor le respondió que los "tintes políticos escapan a mi función. Los juzgadores nunca hemos sido políticos. Creo todavía en la independencia judicial".

En otro momento, Duarte de Ochoa calificó como "una bola de sandeces" las acusaciones que le hizo la Fiscalía General de la República (FGR) e incluso hizo una analogía: "Haciendo una analogía de lo que se dijo, la fiscalía está describiendo un homicidio, pero no aporta los elementos del homicidio con el asesino".

Aseguró que él no ordenó nada para desviar recursos federales.

