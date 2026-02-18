Este miércoles 18 de febrero se llevó a cabo el Primer Simulacro Nacional, con cambios importantes en el sistema de alertamiento masivo de los celulares.

Tras semanas de pilotaje, la alarma sísmica desarrollada por el Gobierno de México, junto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, envió una notificación preventiva. Aunque también ha sonado en ocasiones anteriores y reales, como en los sismos ocurridos el pasado 2 y 16 de enero de 2026.

Pese a que es una herramienta de protección ante situaciones de emergencia, todavía hay quienes se preguntan si se puede desactivar de los celulares. La respuesta corta es sí, pero con sus debidas consideraciones.

El primer cambio, y a petición de la Presidenta Claudia Sheinbaum, fue modificar el mensaje "alerta presidencial", pues argumentó que podría ocasionar confusiones entre los usuarios de celulares.

De hecho, el pasado 10 de febrero, se lanzó una consulta pública -dirigida a la población, especialistas, concesionarios y fabricantes- organizada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para determinar el nuevo mensaje de advertencia.

El segundo cambio que la Mandataria solicitó a la CTR fue bajar el volumen de la alerta. Desde que comenzaron las pruebas, una de las principales quejas de los usuarios era el nivel de reproducción del sonido.

De momento, los usuarios no pueden modular el nivel de reproducción de manera manual. Y es que este sistema de alertamiento funciona con la tecnología Cell Broadcast y por medio de ajustes implementados por los fabricantes.

No obstante, es importante mencionar que durante el Primer Simulacro Nacional 2026 dichos cambios no se observaron. Aunque se espera que sean implementados en los próximos ejercicios de prevención.

Importante

Aunque en Android sí se pueden desactivar las alertas de sismos, no se recomienda inhabilitar este tipo de notificaciones, ya que son un mecanismo de seguridad y protección.

Sigue estos pasos para desactivar la alerta sísmica en tu celular

Entra a la app "Ajustes".

Ve a “Seguridad y Elementos”

Encuentra el botón "Alertas de sismos" y desactívalo.

