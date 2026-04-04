Sábado de Gloria 2026: ¿Por qué se moja la gente en esta fecha?

Este 4 de abril se conmemora el Sábado de Gloria, una de las fechas más representativas de la Semana Santa que , con el paso del tiempo, ha combinado el sentido religioso con tradiciones populares muy arraigadas en México.

Dentro del calendario cristiano, este día se ubica entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. De acuerdo con la Iglesia católica, es una jornada de silencio y reflexión que recuerda el momento en que Jesucristo permanece en el sepulcro antes de resucitar. Durante el día no se celebran misas, y es hasta la noche cuando se realiza la Vigilia Pascual, una de las ceremonias más importantes.

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Sin embargo, más allá del ámbito religioso, el Sábado de Gloria también es conocido por una práctica muy común: mojarse con agua.

¿De dónde surge la tradición de mojarse en Sábado de Gloria?

Aunque es una de las prácticas más conocidas, arrojar agua no forma parte de los rituales oficiales de la Iglesia. Su origen se relaciona con el simbolismo del agua como elemento de purificación, asociado a la renovación espiritual.

Históricamente, durante la Vigilia Pascual se realizaban bautismos, lo que reforzó el vínculo del agua con esta fecha. Con el tiempo, esta idea se trasladó a la vida cotidiana y derivó en la costumbre de mojarse como una forma simbólica de “limpiar” faltas o iniciar una nueva etapa.

En México, esta práctica terminó por volverse algo más social que religioso. El uso de cubetas, globos o mangueras en la calle se hizo cada vez más común, dejando atrás su significado original y transformándose en una forma de convivencia.

¿Hay multas por desperdiciar agua?

En los últimos años, esta tradición también ha generado llamados de atención por parte de las autoridades, principalmente por el desperdicio de agua.

En la Ciudad de México, las sanciones pueden superar los 35 mil pesos para quienes sean sorprendidos tirando agua en la vía pública. En otros Estados, las multas también existen y pueden rebasar los 10 mil pesos, dependiendo de la zona.

Además de las sanciones económicas, cada año se refuerzan las recomendaciones para evitar el uso innecesario del agua, especialmente ante los problemas de escasez que se registran en varias regiones del país.

Así, aunque el Sábado de Gloria sigue siendo una fecha importante tanto en lo religioso como en lo cultural, la forma de celebrarlo ha ido cambiando, con un enfoque cada vez más marcado en el cuidado del agua y el uso responsable de este recurso.

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