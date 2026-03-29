Semana Santa 2026: Horarios de las misas en la Catedral CDMX

La llegada de la Semana Santa 2026 representa uno de los periodos más relevantes dentro del calendario religioso, en el que miles de fieles se preparan para conmemorar distintos momentos de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. En la Ciudad de México, la Catedral Metropolitana se posiciona como uno de los principales puntos de referencia para estas celebraciones, al concentrar una serie de misas y ceremonias que año con año reúnen a una importante cantidad de asistentes.Durante estos días, la capital del país se convierte en un espacio de encuentro para quienes participan en las actividades litúrgicas, las cuales forman parte de una tradición que combina elementos históricos, culturales y religiosos, y que se mantiene vigente como parte de la identidad de la Semana Mayor. La Semana Santa es un periodo del calendario cristiano que conmemora los últimos momentos de la vida de Jesucristo, desde su entrada a Jerusalén hasta su resurrección. Se celebra cada año entre marzo y abril, dependiendo del calendario religioso.En 2026, este periodo tendrá lugar del 29 de marzo al 5 de abril, con días clave como el Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección, que concentran las principales actividades y celebraciones en distintos puntos del país.A continuación, te presentamos los horarios de las misas y celebraciones en la Catedral Metropolitana, con el propósito de que los interesados puedan organizar su asistencia y participar en las actividades programadas durante estos días.Estas celebraciones forman parte de una agenda que reúne distintos momentos significativos dentro de la tradición cristiana, y que cada año atrae a asistentes que participan en las actividades programadas. La Catedral Metropolitana se mantiene como uno de los espacios más representativos para estas fechas, al concentrar las principales ceremonias en la capital del país.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP