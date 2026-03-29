Semana Santa 2026: Horarios de las misas en la Catedral CDMX

La llegada de la Semana Santa 2026 representa uno de los periodos más relevantes dentro del calendario religioso , en el que miles de fieles se preparan para conmemorar distintos momentos de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

En la Ciudad de México, la Catedral Metropolitana se posiciona como uno de los principales puntos de referencia para estas celebraciones , al concentrar una serie de misas y ceremonias que año con año reúnen a una importante cantidad de asistentes.

Durante estos días, la capital del país se convierte en un espacio de encuentro para quienes participan en las actividades litúrgicas , las cuales forman parte de una tradición que combina elementos históricos, culturales y religiosos, y que se mantiene vigente como parte de la identidad de la Semana Mayor.

¿Qué es Semana Santa y cuándo se celebra?

La Semana Santa es un periodo del calendario cristiano que conmemora los últimos momentos de la vida de Jesucristo, desde su entrada a Jerusalén hasta su resurrección. Se celebra cada año entre marzo y abril, dependiendo del calendario religioso.

En 2026, este periodo tendrá lugar del 29 de marzo al 5 de abril, con días clave como el Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección, que concentran las principales actividades y celebraciones en distintos puntos del país.

Horarios de misas y celebraciones en la Catedral CDMX

A continuación, te presentamos los horarios de las misas y celebraciones en la Catedral Metropolitana, con el propósito de que los interesados puedan organizar su asistencia y participar en las actividades programadas durante estos días.

Domingo de Ramos

12:00 – Misa Solemne

Jueves Santo

9:00 – Misa Crismal

17:00 – Misa de la Cena del Señor

Viernes Santo

10:30 – Viacrucis

12:30 – Sermón de las Siete Palabras

17:00 – Liturgia de la Pasión y Adoración de la Santa Cruz

18:30 – Procesión del Silencio y Pésame a la Virgen

Sábado Santo

20:00 – Vigilia Pascual

Domingo de Resurrección

12:00 – Misa de Resurrección

Estas celebraciones forman parte de una agenda que reúne distintos momentos significativos dentro de la tradición cristiana, y que cada año atrae a asistentes que participan en las actividades programadas . La Catedral Metropolitana se mantiene como uno de los espacios más representativos para estas fechas, al concentrar las principales ceremonias en la capital del país.

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