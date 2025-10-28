Siguen en calidad de "no lo localizadas" 8 personas en el norte de Veracruz, como consecuencia de las intensas lluvias, deslaves y desbordamientos de ríos ocurridos a principios de este mes.

Autoridades estatales revelaron que en el municipio de Ilamatlán sigue la búsqueda de cuatro mujeres: una maestra y su hija, así como otras dos personas; además, hay reportes en los municipios de Poza Rica y Espinal.

En los últimos días, la búsqueda de estas personas no localizadas se intensificó con el envío de dos binomios caninos especialistas en este tipo de situaciones al municipio de Ilamatlán.

A 17 días de la tragedia, el Gobierno del estado reportó que fueron 38 los municipios afectados, 56 mil viviendas dañadas y 58 localidades que permanecían aisladas.

Las autoridades destacaron que se mantiene un puente aéreo permanente para trasladar víveres, medicamentos, vacunas y personal médico a las comunidades incomunicadas de la sierra, principalmente en Huayacocotla, Zontecomatlán, Ilamatlán y Texcatepec.

Van más de 103 mil viviendas censadas

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que 103 mil 245 viviendas han sido censadas tras las lluvias e inundaciones en Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

En la conferencia mañanera, indicó que 70 mil 356 personas ya recibieron su primer apoyo de 20 mil pesos en los cinco estados, para avanzar en la reparación de sus viviendas.

Al 23 de octubre, se han censado 22 mil 325 casas en Hidalgo; 3 mil 864 en Querétaro; 11 mil 978 en Puebla; 9 mil 985 en San Luis Potosí; y 56 mil 93 en Veracruz.

Con información de Eduardo Dina y Pedro Villa y Caña.

MV