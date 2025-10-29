Miércoles, 29 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 29 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 29 de octubre de 2025

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 29 de octubre de 2025

El clima en Cancún para este miércoles 29 de octubre anticipa que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 23 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 49%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Viernes 31 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Sábado 1 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Domingo 2 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Lunes 3 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Martes 4 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Miércoles 5 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Ciudad de México
Clima en Tapalpa
Clima en El Salto
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Zapopan
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Mazamitla
Clima en Monterrey
Clima en Tonalá
Clima en Guadalajara
Clima en Chapala
Clima en Tlaquepaque

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones