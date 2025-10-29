Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 29 de octubre de 2025

El clima en Cancún para este miércoles 29 de octubre anticipa que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 23 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 49%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22Viernes 31 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20Sábado 1 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21Domingo 2 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22Lunes 3 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21Martes 4 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21Miércoles 5 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque