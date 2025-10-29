Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 29 de octubre de 2025

El clima en Cancún para este miércoles 29 de octubre anticipa que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 23 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 49%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Viernes 31 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Sábado 1 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Domingo 2 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Lunes 3 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Martes 4 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Miércoles 5 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

