Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 29 de octubre de 2025

El clima en Monterrey para este miércoles 29 de octubre determina que estará con muy nuboso con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 34%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 30 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Viernes 31 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 1 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Domingo 2 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Lunes 3 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Martes 4 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

