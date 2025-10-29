Alternativas viales para evitar el megabloqueo de transportistas hoy 29 de octubre

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) ha convocado a una manifestación este 29 de octubre en la Ciudad de México como medida de presión para que las autoridades capitalinas atiendan demandas como el aumento de la tarifa del transporte público —actualmente de 6 y 8 pesos— a 12 y 14 pesos, así como la entrega de un bono de combustible que mejore sus finanzas ante el incremento del precio del diésel.

La manifestación consistirá en marchas y bloqueos viales que iniciarán desde las 6:30 horas, con la concentración principal programada a las 14:00 horas. Esta marcha partirá del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo, a través de Paseo de la Reforma, calle Balderas, avenida Juárez, avenida Hidalgo, Eje Central Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo.

Se prevé que haya puntos de concentración en las casetas México-Pachuca, México-Puebla, México-Querétaro, México-Toluca y en otros accesos colindantes entre el Estado de México y la capital del país.

Además de las vialidades mencionadas, también se prevén afectaciones severas en Calzada Ignacio Zaragoza, Calzada de Tlalpan, Circuito Interior, Periférico y Avenida de los Insurgentes.

Rutas alternas al megabloqueo del miércoles 29 de octubre en la CDMX

Periférico Sur o Periférico Norte: opciones para evitar Paseo de la Reforma.

opciones para evitar Paseo de la Reforma. Circuito Interior: alternativa para rodear el Centro Histórico.

alternativa para rodear el Centro Histórico. Avenida José María Izazaga y H. Congreso de la Unión: otras opciones para evitar el centro de la ciudad.

otras opciones para evitar el centro de la ciudad. Viaducto Miguel Alemán: vía rápida para ir del oriente al poniente.

vía rápida para ir del oriente al poniente. Eje 1 Oriente y Eje 1 Poniente: rutas para salir de la alcaldía Cuauhtémoc.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que, a través de las redes sociales del Centro de Orientación Vial, se brindará información en tiempo real sobre las alternativas viales conforme avancen las manifestaciones.

Este miércoles, César Cravioto, secretario de gobierno, exhortó a los transportistas a no manifestarse, pues ya tiene agendada una mesa de trabajo el próximo viernes para revisar su petición de aumento la tarifa del pasaje.

Por su parte, ayer la jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que esperaba que el viernes se llegara a un acuerdo sobre la tarifa:

"La población reclama acerca de los mejores servicios que se requieren, y también el sector transportista reclama aumentos de tarifa, entonces, son todas las aristas que se tienen que contemplar. Nosotros, mientras tanto, vamos a mantener las tarifas públicas con el mejor transporte posible".