Inseguridad, factor clave para el aumento de precio en la carne de res

En las últimas semanas, el precio de la carne de res se ha disparado de forma abrupta y exponencial, según informó el Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne). Algunos factores que han influido en su alza son el gusano barrenador, la falta de ganado para sacrificio en Estados Unidos, y presiones nacionales y extranjeras. Sin embargo, hay dos puntos que han agravado la crisis en los precios de la carne; las extorsiones y la inseguridad, ¿por qué? En esta nota te contamos los detalles.

Aproximadamente se incrementaron en 10% los robos carreteros, afectando tanto a materias primas como a cárnicos y embutidos, dijo la directora general del organismo, Macarena Hernández. Esta situación no solo genera pérdidas directas de mercancía, sino que provoca un encarecimiento en las primas de seguros, elevando más los gastos operativos de la industria cárnica.

Durante la Convención Anual de la Industria Cárnica organizada por Comecarne, Hernández y el gerente de estudios económicos y de comercio de dicha organización, Ernesto Salazar, dijeron que el Consejo Nacional Agropecuario estima que entre el 10% y el 20% de los costos de producción tiene que ver con la extorsión.

Agregaron que los diversos factores sanitarios, de seguridad y comerciales, llevaron a que en enero de 2026 el precio de la res subiera un 16.5% anual. Este incremento supera por mucho al del cerdo de 3.6% y al del pollo, que incluso registró una ligera baja con –1.4 por ciento.

Detallaron que la presencia del gusano barrenador limita el comercio y la disponibilidad de ganado y aunque hay becerros en engorda en México que no pudieron exportarse a Estados Unidos, tardarán hasta 18 meses en estar listos para el sacrificio.

Por otra parte, dijeron que el fin del esquema de importación del Pacic (Paquete contra la Carestía y la Inflación) y la implementación de nuevos cupos arancelarios (70 mil toneladas para res) generan un bache en el suministro, ya que las asignaciones se darán hasta marzo y el producto llegará físicamente hasta mediados de año.

El director regional de US Meat Export Federation, Gerardo Rodríguez, dijo que, en Estados Unidos, los precios han subido un 20% debido a la reducción de su hato ganadero, una tendencia que se prevé no bajará hasta finales de 2027 e incluso podría llegar a mantenerse durante más años.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

