La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló este viernes 20 de febrero que existen suficientes vacunas y que mantiene comunicación con los gobernadores de México para garantizar la inmunización contra esta enfermedad, respecto a la posibilidad de emitir una alerta sanitaria por el aumento de casos activos de sarampión en el país y a unos meses de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

"La orientación es que todas las niñas y niños de 6 meses a 12 años, que es la prioridad, se vacunen en los centros de salud, del IMSS, del ISSSTE y los centros de salud del gobierno del estado y hospitales. Hay vacunas, hay suficientes vacunas. Si no se han vacunado, que se vacunen", dijo esta mañana la Jefa del Ejecutivo Federal.

México será, junto con Canadá y Estados Unidos, uno de los tres países que albergue la justa del futbol el próximo verano.

¿Habrá alerta sanitaria por la Copa FIFA 2026?

Durante la conferencia "La Mañanera del pueblo" de este viernes desde Irapuato, Guanajuato, la Presidenta Claudia Sheinbaum indicó que si una persona se inmunizó por primera vez hace seis meses o más, debe acudir por su segunda dosis. En cambio, si tienen dos dosis, ya no es necesario que se apliquen una nueva vacuna contra el sarampión. Mientras que en las entidades donde hay más contagio, se exhorta a que personas de 13 a 49 años reciban una dosis.

"Saber si la FIFA, por conducto de la Federación Mexicana de Futbol, ha contactado autoridades estatales y federales, para ver si no está en riesgo una alerta sanitaria, debido a que va a haber muchos visitantes, y saber si en este caso siguen en pie los partidos", se le preguntó.

"Hay suficientes vacunas, hay 27 millones de vacunas y estamos adquiriendo 15 millones de vacunas más (…) Hay mucha atención y lo más importante es la vacunación; afortunadamente hay vacuna y lo importante es que todas y todos nos vacunemos", dijo la Jefa del Ejecutivo.

