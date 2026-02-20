Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que del 1 de octubre de 2024 al 15 de febrero de 2026, en Guanajuato se han detenido a 4 mil 400 personas infractoras de la ley y se aseguraron más de 5 toneladas de droga, incluyendo mil pastillas de fentanilo .

Durante la conferencia matutina de este viernes 20 de febrero realizada en Irapuato, Guanajuato, el funcionario dio a conocer que en el mismo periodo, se aseguraron más de 6 mil 400 armas de fuego . Señaló que el Ejército y la Secretaría de Marina desmantelaron un laboratorio para la producción de metanfetaminas en el estado.

"Estas acciones representan una afectación directa a las capacidades operativas y financieras de las organizaciones criminales. Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, a partir de febrero se realizó un de febrero del 2025 se realizó un reforzamiento a la seguridad del estado de Guanajuato", aseguró.

Indicó que se fortaleció la presencia del Ejército y de la Guardia Nacional (GN) así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que se enfocaron en la detención de generadores de violencia y objetivos prioritarios que encabezaban células generadoras de violencia en la entidad.

Destacó que en el mes de marzo de 2025, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Marina y de la SSPC, con información del Centro Nacional de Inteligencia y de la subsecretaría de investigación, realizaron seis operaciones simultáneas en tres estados de la República: Querétaro, Guanajuato y Yucatán.

Así, se detuvieron a nueve integrantes de un grupo delictivo vinculado con delincuencia organizada, secuestro, robo de hidrocarburo, venta de droga, homicidios y ataques armados a la autoridad en dicho estado. Entre los detenidos destacan: José Francisco N, alias "Alfa 1", líder de una célula delictiva responsable del ataque a un bar en Querétaro y ordenar agresiones a grupos rivales y autoridades. Además de Sandra "N", alias "La Patrona", quien era enlace operativo vinculada con la compra y venta de droga.

Harfuch reporta disminución de homicidios dolosos

"Es muy notorio que con la detención de estos sujetos, en estas operaciones que se hicieron en tres estados, desde esa fecha se empezó a registrar una disminución en el número de homicidios dolosos de un 65% con respecto a febrero del 2025", afirmó García Harfuch.

Respecto a la agresión ocurrida el pasado 25 de enero en un campo de futbol del municipio de Salamanca, donde perdieron la vida 11 personas; el funcionario explicó que de manera inmediata, en coordinación con las autoridades del Estado, se desplegaron equipos de investigación y reacción manteniendo una coordinación, entre todas las instituciones del gabinete de seguridad, la Secretaría de Seguridad Estatal y la Fiscalía del Estado.

Derivado del intercambio de información entre las instituciones, se logró identificar a Moisés "N" como autor material del ataque armado, también generador de violencia con operación en los municipios de Irapuato y Salamanca.

Al continuar con las indagatorias y como resultado de trabajos de investigación, dijo el secretario, personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional y Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a cuatro integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima, entre ellos Moisés "N", alias "Moi", identificado como líder de células operativas en Salamanca, Irapuato, Celaya y municipios aledaños.

Asimismo, se estableció que dos de los detenidos participaron el día de la agresión, realizando labores de vigilancia y alertando sobre la presencia de autoridades, lo que facilitó la huida de los agresores.

Detienen a 16 personas por extorsión en Guanajuato

Por su parte, dado a la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada del 6 de julio del 2025 al 31 de enero del 2026, en Guanajuato han sido detenidas 16 personas, entre ellas siete objetivos prioritarios vinculados con este delito, dio a conocer García Harfuch.

Mencionó a Cristian Alejandro "N", quien es generador de violencia, jefe de célula de una organización delictiva, responsable de la distribución de droga, secuestros, homicidio y cobro de piso. Genaro "N", alias "El Silencio", generador de violencia en Michoacán y Guanajuato, objetivo prioritario a quien se le vincula con homicidios, narcomenudeo, robo en cajeros, extorsión y privación de la libertad.

Edgar Eduardo "N", objetivo prioritario y líder de una célula delictiva vinculada a la extorsión, homicidio y enfrentamientos armados entre grupos criminales. Se le relaciona con el homicidio de siete jóvenes cometido el pasado 19 de mayo en San Bartolo de Berrios. Así como Gustavo "N", alias "El Viejo", jefe operativo de un grupo criminal y objetivo prioritario.

Además, en Celaya se realizó la detención de Luis Francisco "N" alias "El Piolín", quien era afín al cartel de Santa Rosa de Lima. En el mismo municipio fue detenido también César Moisés "N" alias "El Matolé", a quien se le relaciona en una agresión ocurrida el 18 de abril del 2025, cometida en Apaseo el Alto. Y en diferentes municipios, se realizó la detención de nueve integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima, entre ellos Agustín "N", alias el "Logan".

En el municipio de León se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra dos personas, entre ellas Marco Antonio "N", alias "El Flaco", identificado como líder de una célula delictiva relacionada con una agresión en donde perdieron la vida dos oficiales de seguridad penitenciaria del Estado ocurrida el primero de noviembre del 2024.

Por último, García Harfuch indicó que en Santa Cruz de Juventino Rosas fueron detenidas siete personas, entre ellas Norma "N", alias "La Italiana", identificada como generadora de violencia, líder de un grupo delictivo dedicado a la venta de hidrocarburo, droga y armas, así como de homicidios.

OA