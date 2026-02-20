Ataque en Guanajuato: Asesinan a 3 hombres en autolavado

En medio de la ola de violencia que vive Guanajuato y luego de que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), calificara como "inaceptables" los diversos ataques armados registrados en la Entidad, una nueva balacera arrebató la vida de tres personas.

Una balacera en un autolavado provocó la muerte de tres hombres la tarde de este jueves en la Zona Centro del municipio de Apaseo el Alto .

Dos víctimas fallecieron en el establecimiento y otra cuando recibía atención médica.

No te pierdas: Harfuch promete fin a la impunidad en masacres de Guanajuato

Poco después de las 16:30 horas de este 19 de febrero de 2026 se registró un ataque en el autolavado ubicado en la calle Nicolás Calvo casi esquina con la calle Independencia.

Las llamadas de auxilio al Sistema 911 generaron la movilización de unidades de Policía y paramédicos, quienes al arribar al negocio encontraron a dos personas fallecidas por disparos de arma de fuego y un hombre herido.

El lesionado fue trasladado al hospital comunitario de Apaseo el Alto, en donde perdió la vida en los momentos en que recibía atención médica.

Los oficiales realizaron un operativo de búsqueda de los responsables, que presuntamente huyeron en un vehículo .

En forma simultánea, elementos de Seguridad resguardaron la escena del crimen, mientras los peritos recopilaban indicios balísticos y especialistas forenses trasladaban los cuerpos a la sede central del Servicio Médico Forense de la Fiscalía estatal, en la ciudad de Guanajuato, para la necropsia e identificación legal.

Harfuch reporta 4 mil 400 detenidos en Guanajuato en últimos 2 años

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que del 1 de octubre de 2024 al 15 de febrero de 2026, en Guanajuato se han detenido a 4 mil 400 personas infractoras de la ley y se aseguraron más de 5 toneladas de droga, incluyendo mil pastillas de fentanilo.

Durante la conferencia matutina de este viernes 20 de febrero realizada en Irapuato, Guanajuato, el funcionario dio a conocer que en el mismo periodo, se aseguraron más de 6 mil 400 armas de fuego. Señaló que el Ejército y la Secretaría de Marina desmantelaron un laboratorio para la producción de metanfetaminas en el estado.

"Estas acciones representan una afectación directa a las capacidades operativas y financieras de las organizaciones criminales. Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, a partir de febrero se realizó un de febrero del 2025 se realizó un reforzamiento a la seguridad del estado de Guanajuato", aseguró.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

