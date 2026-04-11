Culiacán, Sinaloa, amaneció bajo fuego: un inicio de fin de semana violento dejó cinco muertos y persecuciones en sectores clave. Mantente alerta, pues la inseguridad impacta directamente tu movilidad y tranquilidad hoy, con balaceras en zonas residenciales y una respuesta policial que ha derivado en detenciones.

En un nuevo inicio de fin de semana en la capital del estado de Sinaloa, en una cadena de hechos de violencia, cinco personas fueron asesinadas ; entre las víctimas se encuentra una mujer joven aún no identificada, a la que privaron de la vida en una de las calles de la colonia Adolfo López Mateos.

Ingresa al hospital por herida de arma de fuego

Como parte de la nueva jornada de violencia, dos personas más fueron ingresadas a un hospital por lesiones de arma de fuego; una de las víctimas fue identificada como Jonathan "N", de 21 años, jornalero agrícola.

Las autoridades de seguridad pública fueron alertadas de que sobre la banqueta de la avenida Rosendo R. Rodríguez, de la colonia López Mateos, en la parte oriente de Culiacán, se encontraba una mujer inmóvil con rastros de sangre; al presentarse la policía y los cuerpos de auxilio, determinaron que esta no presentaba signos vitales.

El recuento de los ataques

En la entrada a una cochera de una de las casas del fraccionamiento Villa Bonita, en la parte sur de la ciudad, una persona de nombre Edgar "N", fue asesinada de varios disparos por personas desconocidas que lograron huir del lugar.

Un conductor de una motocicleta, de nombre José "N", de 29 años, fue perseguido a balazos por personas desconocidas, las cuales lograron privarlo de la vida a un costado del dren Bacurimi, el cual cruza muy cerca del fraccionamiento Valle Alto, en la parte norponiente.

En la colonia Nueva Galaxia, se reportó el asesinato de una persona del sexo masculino, el cual presuntamente vendía leña en la calle Tamazula, cuya identidad oficial aún no se ha logrado establecer por las autoridades judiciales.

Martín Eduardo "N", de 35 años, fue reportado muerto en un hospital de la capital del estado donde ingresó durante la madrugada, con lesiones de armas de fuego, en su domicilio en el boulevard Juan M. Zambada, de la colonia Aeropuerto de Culiacán.

En la zona de cuarterías, del campo agrícola Batán, ubicado en la sindicatura de Aguaruto, un joven jornalero, de nombre Jonathan "N", de 21 años, fue atacado a balazos, sin que se conozcan los motivos de la agresión, por lo que este fue llevado a un hospital.

Durante una persecución del conductor de una camioneta Mitsubishi, de modelo reciente, el cual lanzó púas de acero y causó el daño a los neumáticos de dos patrullas, este resultó herido, en el sector de Villas del Río.

Persecución y balacera en Culiacán deja 3 detenidos

En una persecución con tres ocupantes de una camioneta tipo Suv con reporte de robo, en la que hubo intercambio de disparos entre los civiles, uno de ellos del sexo femenino menor de edad y elementos de la policía estatal, se logró detener a tres personas, con armas de fuego.

La Secretaría de Seguridad Pública reseñó que durante un recorrido de vigilancia los elementos estatales detectaron sobre el boulevard Einstein, en el sector La Conquista, en la parte norponiente de Culiacán, una camioneta que coincidía con las características de una unidad reportada como robada.

Los elementos le marcaron el alto al conductor, el cual aceleró su marcha y sus ocupantes realizaron disparos contra las patrullas, por lo que se inició una larga persecución con intercambio de disparos que concluyó en el boulevard Miguel Tamayo.

En ese punto se detuvo a tres personas, una de ellas menor de edad del sexo femenino. Uno de los jóvenes resultó herido de bala; a los que les aseguraron un fusil AK-47, un cargador de disco abastecido, una pistola calibre nueve milímetros, cargadores abastecidos y la camioneta tipo Suv, de color gris, reportada como robada.

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OA

