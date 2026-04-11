Para este sábado 11 de abril de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha confirmado que el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) despertó con una mañana ligeramente fresca de 13 grados, pero no te dejes engañar por esta brisa matutina. Conforme avance el reloj, el cielo parcialmente nublado dará paso a un sol implacable, elevando el termómetro hasta alcanzar una temperatura máxima de 32 grados centígrados durante la tarde. Este fenómeno meteorológico responde a un fuerte sistema de alta presión que mantiene los cielos despejados y bloquea cualquier probabilidad de lluvia en la región occidente, dejando un ambiente sumamente seco con apenas un 19% de humedad relativa. Estos son los detalles del pronóstico del clima para la ciudad:

Alerta por calor extremo rumbo al domingo: ¿Por qué sube la temperatura?

Si creías que hoy haría calor, prepárate muy bien para lo que viene. Los expertos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advierten que mañana domingo 12 de abril la situación será aún más sofocante, pues la temperatura máxima escalará hasta los 33 grados, marcando el inicio de una intensa racha cálida que se extenderá por toda la próxima semana . ¿Por qué ocurre exactamente esto? La falta de nubosidad y la alta incidencia de Rayos UV generan un peligroso efecto de "domo de calor" sobre el asfalto tapatío. Es de vital importancia que la población vulnerable, especialmente niños pequeños y adultos mayores, evite la exposición directa al sol entre las 12:00 y las 16:00 horas, el periodo de mayor radiación.

Para sobrevivir a este fin de semana ardiente y evitar un peligroso golpe de calor, aquí tienes una lista de tips rápidos y altamente efectivos:

• Mantente hidratado: Bebe al menos dos litros de agua natural a lo largo del día, incluso si no sientes sed.

• Usa bloqueador: Aplica protector solar de amplio espectro cada cuatro horas en rostro y brazos.

• Viste ligero: Opta por ropa de algodón en colores claros y no olvides tus gafas de sol.

• Protege a tus mascotas: No los pasees sobre el pavimento caliente ni los dejes encerrados en el auto.

• Cuidado con el fuego: La baja humedad incrementa drásticamente el riesgo de incendios, por lo que está estrictamente prohibido encender fogatas en zonas naturales vulnerables como el Bosque La Primavera.

El escape perfecto: ¿Cómo estará el clima en los alrededores de Jalisco?

Muchos tapatíos buscarán refugio fuera de la ciudad este fin de semana, y las condiciones meteorológicas en los destinos turísticos cercanos son bastante contrastantes. Si decides tomar carretera hacia el Lago de Chapala, encontrarás un clima mucho más benévolo y agradable, con temperaturas máximas de 28 grados y una brisa refrescante ideal para pasear por el malecón en familia. Por otro lado, si prefieres la montaña y te diriges a los Pueblos Mágicos de Mazamitla o Tapalpa, disfrutarás de un ambiente boscoso inigualable con temperaturas que no superarán los 24 grados, convirtiéndose en el refugio perfecto para quienes desean escapar del sofocante calor urbano que azota a la capital de Jalisco.

Finalmente, las autoridades de Protección Civil y los meteorólogos del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara hacen un enérgico llamado a la ciudadanía para mantenerse informada a través de los canales oficiales. Recuerda que el clima primaveral en nuestra región puede ser bastante engañoso; las mañanas frescas exigen un suéter ligero al salir de casa, pero las tardes demandan ropa fresca y constante hidratación.

No permitas que las altas temperaturas arruinen tu anhelado descanso dominical, planifica tus actividades al aire libre durante las primeras horas del día o al atardecer, y disfruta de todo lo que nuestra vibrante ciudad tiene para ofrecer este fin de semana.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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