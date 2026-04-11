El peso registró su mejor semana en 19 meses, apreciándose un 3.5% hasta las 17.30 unidades . Este fortalecimiento abarata tus compras internacionales y deudas en dólares, abriendo una ventana de oportunidad financiera mientras el mercado proyecta niveles que no veíamos en años.

Así es, el peso mexicano marcó una apreciación semanal de 3.5% y despidió el viernes en 17.30 unidades por dólar en operaciones al mayoreo, reportó Bloomberg

Es la mejor semana que ha tenido la moneda nacional desde septiembre de 2024 , destacaron analistas de Banorte.

Analistas esperan un debilitamiento del dólar estadounidense

Esperan un debilitamiento coyuntural del dólar en la medida que el conflicto de Medio Oriente se mantenga contenido.

Calculan que el tipo de cambio oscilará entre 17.10 y 17.55 pesos por dólar durante la próxima semana .

Al menudeo, el dólar se terminó vendiendo en 17.71 pesos en ventanillas de Banamex y significó una baja de 60 centavos en la semana.

Analistas de Monex indicaron que el peso tuvo su mejor semana en 19 meses por el optimismo de los inversionistas sobre el conflicto en Medio Oriente, pero manteniendo la cautela ante posibles novedades este fin de semana.

Bolsa de México gana 0.46% en la semana, liga tres al alza y llega a 70,023.39 unidades

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este viernes un 0.41% pero logró cerrar la semana con un avance acumulado del 0.46% para ligar tres semanas al alza e impulsar a su principal indicador , el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a colocarse en las 70.023,39 unidades.

"En el mercado de capitales destacaron las ganancias semanales. En Europa se registraron avances en los mercados de Reino Unido, Alemania y Francia, al igual que en los de Estados Unidos", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC "registró una ganancia semanal moderada de 0.46%", para ligar tres semanas en positivo.

Al interior del IPC, precisó Siller, destacaron los avances semanales de las emisoras: Industrias Peñoles (+9.88%), Grupo Carso (+9.61%), Grupo México (+5.18%) y América Móvil (+3.42%).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, explicó que con el rendimiento de la semana, el mercado mexicano tiene un avance del +8,89 % en lo que va del año.

"A nivel empresarial, 12 de las 35 principales emisoras terminaron la semana en terreno positivo", apuntó Covarrubias.

Pemex cerró vendiendo el barril de petróleo en 90.68 dólares y representó una disminución semanal de 14.2%, en línea con sus principales referencias.

Con información de SUN y EFE

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