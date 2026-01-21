Algunos capos enviados a EU serán juzgados en estas cortes

El gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó 37 operadores de grupos criminales a Estados Unidos, este martes 20 de enero, día que el mandatario Donald Trump cumplió el primer año de su segundo mandato en la Casa Blanca.

92 capos fueron entregados a EU

Esta acción responde a una solicitud del departamento de Justicia de la Unión Americana (DOJ, por sus siglas en inglés) y se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte.

Asimismo, en redes sociales, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch enfatizó que se actuó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral con respeto a la soberanía nacional.

Con este traslado ya son 92 criminales de alto impacto enviados al país vecino del norte durante esta administración, quienes ya no podrán generar violencia en México, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Los capos que fueron enviados a estas cortes de EU

Los 37 operadores de grupos criminales fueron llevados a 6 ciudades de EU, a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas.

En el transcurso de la madrugada del martes 20 de enero, en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, se registró un fuerte operativo por parte de elementos de la Marina, Ejército, Guardia Nacional y Protección Federal.

Entre los reos que fueron trasladados se encuentran "El Señor de la Silla", operador de Fausto Isidro Meza Flores, "El Chapo Isidro", quien quedó a cargo de Los Beltrán Leyva. "El Señor de la Silla" actualmente está parapléjico tras recibir un disparo en la espalda y es requerido por una corte en San Diego, California.

También fue entregado José Luis Sánchez Valencia, "Chalamán", familiar de Nemesio Oseguera, "El Mencho"; en agosto de 2025 se le cumplimentó una orden de aprehensión con fines de extradición en Colima, donde operaba las actividades ilícitas para el CNG.

"El Chalamán" es requerido por una corte de Washington, donde será presentado por acusaciones de narcotráfico y conspiración para la distribución de sustancias controladas y precursores químicos que le imputa la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Entre los 37 operadores criminales resalta la entrega de la única mujer, María del Rosario Navarro Sánchez, alias "La Señora" o "La Chayo", señalada por Estados Unidos de proporcionar apoyo al CNG; es requerida por una corte federal de Texas por tráfico de armas, droga, personas y "lavado" de dinero.

Otro trasladado fue Daniel Alfredo Blanco Joo, "El Cubano", del Nuevo Cártel de Juárez (NCDJ) y afín al Cártel del Pacífico, encargado del tráfico de estupefacientes al vecino país del norte, considerado objetivo prioritario del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) y llevado a una corte de Houston, en Texas.

En tanto, Armando Gómez Núñez, "Máximo" o "Delta 1", líder de Los Deltas, perteneciente al CNG, fue requerido por una corte en Dulles, Washington. "Delta 1" se desempeñaba como uno de los principales operadores del CNG y era responsable de la expansión en Michoacán con una supuesta alianza del Cártel de los Viagras; se encargaba de coordinar la venta de droga y extorsiones a un grupo de internos en el Reclusorio Preventivo de Puente Grande, en Jalisco.

Gómez Núñez fue detenido el 19 de diciembre de 2025 en el municipio de Zapopan, Jalisco. Es identificado como comandante de sicarios, ya había sido arrestado en 2020 y 2024.

Juan Pablo Bastidas Erenas, "Payo Zurita", formó parte de la entrega a Estados Unidos; fungió como operador logístico de Los Beltrán Leyva y fue enviado a una corte de San Diego, en California. Asimismo, colaboró con "El Chapo Isidro" y Óscar Manuel Gastélum, "El Músico", líder y lugarteniente de esa organización.

