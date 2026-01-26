INAPAM y Sam's Club amplían descuentos para adultos mayores con credencial

La cadena de tiendas de venta al mayoreo Sam’s Club se unió al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) para lanzar un descuento exclusivo dirigido a personas de la tercera edad, como parte de una estrategia que busca facilitar el acceso a productos de primera necesidad, como los medicamentos.Por ello, Sam’s Club anunció que ofrecerá, por tiempo indefinido, un 5% de descuento en los medicamentos disponibles en sus farmacias. Esta iniciativa representa una oportunidad conveniente, especialmente para adultos mayores que se encuentran bajo tratamiento médico constante.Para acceder a este beneficio, únicamente es necesario contar con la tarjeta INAPAM, un documento oficial expedido por el organismo público que puede solicitarse en cualquier parte del país a partir de los 60 años de edad.Además del descuento en Sam’s Club, la credencial INAPAM permite acceder a tarifas preferenciales y descuentos en distintos establecimientos y servicios relacionados con transporte, alimentación, vestido, calzado, actividades recreativas y otros rubros esenciales para mantener una buena calidad de vida.Para hacer válido el descuento, basta con acudir a las farmacias de Sam’s Club y presentar la credencial INAPAM en buen estado y con los datos legibles antes de realizar el pago.Cabe señalar que este beneficio no es acumulable con otras promociones vigentes y podría no estar disponible en todas las sucursales o no aplicar durante días festivos. Por ello, se recomienda consultar previamente con algún colaborador de la tienda para confirmar la vigencia del descuento.Además de Sam’s Club, existen otras farmacias y establecimientos que ofrecen descuentos al presentar la credencial INAPAM, entre ellos:Si deseas conocer todos los beneficios disponibles con la tarjeta INAPAM, puedes consultar el Directorio de Beneficios en el sitio oficial: https://www.gob.mx/inapam.El descuento que ofrece Sam’s Club en colaboración con el INAPAM representa un apoyo importante para la economía de las personas adultas mayores, al reducir el gasto en medicamentos y otros productos esenciales.Aprovechar este tipo de beneficios contribuye a mejorar su bienestar y calidad de vida, por lo que se recomienda mantenerse informado sobre las promociones vigentes y hacer uso de la credencial INAPAM en los establecimientos participantes.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP