INAPAM: el programa que ofrece ingreso extra a adultos mayores en 2026

Los adultos mayores en México tienen la posibilidad de acceder a un ingreso extra en 2026 por medio de un programa del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), enfocado en su reincorporación al mercado laboral bajo condiciones dignas y dentro del marco legal. Se trata de una iniciativa vigente este año, la cual busca aprovechar la experiencia, los conocimientos y las habilidades de este sector de la población, al mismo tiempo que fortalece su economía personal.

El INAPAM es una de las instituciones encargadas de promover el bienestar integral de las personas mayores de 60 años en nuestro país. Entre sus acciones más relevantes está un programa que permite a este grupo vulnerable de la población acceder a empleos o actividades productivas que generen ingresos, y que además accedan a prestaciones.

Vinculación Productiva: empleo y actividades remuneradas para adultos mayores

El programa que hace posible este ingreso extra en 2026 se llama Vinculación Productiva. Está dirigido exclusivamente a personas adultas mayores que cuenten con su credencial del INAPAM, documento indispensable para postularse a las vacantes disponibles.

De acuerdo con la información disponible en el portal oficial del programa, la Vinculación Productiva tiene como objetivo promover empleos remunerados y actividades voluntarias que permitan a las personas mayores obtener un ingreso económico acorde con su oficio, profesión o habilidades; reconoce que la edad no es un impedimento para seguir siendo productivo y que la experiencia laboral acumulada representa un valor para las empresas.

Sobre las empresas que participan en este esquema, estas deben ofrecer condiciones laborales formales. Esto incluye un sueldo base y todas las prestaciones que marca la ley. Los empleos pueden ser por hora, por jornada, por proyecto o por servicio, lo que da flexibilidad tanto a los empleadores como a los adultos mayores.

Requisitos para acceder al programa de Vinculación Productiva del INAPAM en 2026

Para formar parte de la Vinculación Productiva y acceder a un ingreso extra en 2026, las personas adultas mayores deben cumplir con los siguientes requisitos básicos:

Tener 60 años o más.

Contar con la credencial vigente del INAPAM.

Presentar una identificación oficial con fotografía.

Además, se solicita la entrega de la solicitud de inclusión social, así como la realización de una entrevista con el promotor de Vinculación Productiva en el módulo del INAPAM que corresponda. Durante este proceso, la persona interesada podrá seleccionar una oferta de actividad productiva o voluntaria, de acuerdo con su perfil y disponibilidad.

Es importante considerar que la empresa a la que se postule el adulto mayor podría solicitar documentación adicional, dependiendo del tipo de actividad o empleo. Posteriormente, se gestiona una entrevista directa con la empresa para definir la posible incorporación.

Para conocer más información, consulta la página oficial de Vinculación Productiva en este enlace.

