Martes, 27 de Enero 2026

México |

Profeco llama a revisar más de mil motocicletas por fallos en software

El organismo anunció que se actualizará el software de las motocicletas que tengan problemas para mejorar el desempeño, funcionamiento y seguridad

Por: EFE

Las empresas implicadas ponen a disposición de los usuarios perjudicados sus correos electrónicos para remitirles más información. ESPECIAL

Este martes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llamó a la revisión de más de mil 300 motocicletas de distintos modelos de Polaris Sales México e Inidian Motorcycle, por fallos en el funcionamiento de los dispositivos que podrían generar accidentes.

En un comunicado, la dependencia compartió el llamado de estas dos empresas, en el que alertaron de los fallos que presentan mil 313 unidades de los modelos Scout año 2025, Scout Sixty año 2025 y Scout 1250 año 2025.

De acuerdo a la información disponible, más de 500 unidades de los dos primeros modelos presentan la "posibilidad" de que se indique la marcha incorrecta, algo que "podría causar" un movimiento involuntario y aumentar así el riesgo "de choque o lesiones graves".

Asimismo, 783 unidades del tercer modelo pueden tener fallos en el Módulo de Control de Motor (ECM), el Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) y el Módulo de Control de Puerta de Enlace (GCM).

Por ello, Profeco anunció que se actualizará el software de las motocicletas que tengan problemas para mejorar el desempeño, funcionamiento y seguridad de los usuarios sin coste alguno.

Esta campaña se mantendrá "de manera indefinida hasta completar el 100% de las unidades involucradas", añadió el organismo.

Las empresas implicadas ponen a disposición de los usuarios perjudicados sus correos electrónicos para remitirles más información.

MB
 

