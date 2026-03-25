¿3 días sin agua? Lista de alcaldías de CDMX sin servicio por reparación de fuga

A través de un comunicado, la Secretaría de Gestión Integral de Agua (SEGIAGUA), confirmó que habrá cortes de agua en varias alcaldías de la Ciudad de México debido a reparaciones de la fuga de agua en el ramal de Zumpango.En este sentido, muchos se preguntan cuáles son las zonas afectadas y cuándo se restablecerá el servicio. A continuación te damos los detalles.El ramal de Zumpango está sufriendo una reparación de fuga de agua de 36 pulgadas, por lo que varias zonas de la CDMX tendrán suspensión del servicio durante algunos días.Las alcaldías afectadas son:Las autoridades no han señalado las colonias más afectadas.Los trabajos de reparación comenzaron este martes 24 de marzo a las 7:00 p.m., y se prevé que el mantenimiento se prolongue por varios días. Por ello, se implementó la “Línea H2O en el *426” para solicitar pipas de aguas si es que los afectados lo requieren.La SEGIAGUA aseguró que el servicio de agua será restablecido este viernes 27 de marzo a las 5:00 a.m. en las alcaldías afectadas: Gustavo A. Madero y Azcapotzalco. Esto quiere decir que los habitantes de estas zonas permanecerán sin agua durante tres día seguidos.Se recomienda a los ciudadanos que tomen sus precauciones ante la interrupción de este servicio. Entre las recomendaciones se encuentran:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL