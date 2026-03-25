¿3 días sin agua? Lista de alcaldías de CDMX sin servicio por reparación de fuga

A través de un comunicado, la Secretaría de Gestión Integral de Agua (SEGIAGUA), confirmó que habrá cortes de agua en varias alcaldías de la Ciudad de México debido a reparaciones de la fuga de agua en el ramal de Zumpango.

En este sentido, muchos se preguntan cuáles son las zonas afectadas y cuándo se restablecerá el servicio. A continuación te damos los detalles.

Estas son las alcaldías afectadas sin agua por reparación de fuga

El ramal de Zumpango está sufriendo una reparación de fuga de agua de 36 pulgadas, por lo que varias zonas de la CDMX tendrán suspensión del servicio durante algunos días.

Las alcaldías afectadas son:

Gustavo A. Madero

El Nororiente de Azcapotzalco

Las autoridades no han señalado las colonias más afectadas.

Los trabajos de reparación comenzaron este martes 24 de marzo a las 7:00 p.m., y se prevé que el mantenimiento se prolongue por varios días.

Por ello, se implementó la “Línea H2O en el *426” para solicitar pipas de aguas si es que los afectados lo requieren.

En esta fecha se restablecerá el servicio de agua

La SEGIAGUA aseguró que el servicio de agua será restablecido este viernes 27 de marzo a las 5:00 a.m. en las alcaldías afectadas: Gustavo A. Madero y Azcapotzalco. Esto quiere decir que los habitantes de estas zonas permanecerán sin agua durante tres día seguidos.

�� La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de las alcaldías @AzcapotzalcoMx y @TuAlcaldiaGAM:



��♀️El personal técnico de la OCAVN trabaja en la eliminación de una fuga de 36 pulgadas en el ramal de Zumpango.



��️Se prevé una interrupción en el suministro… pic.twitter.com/E9VV4rIdUq— Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) March 25, 2026

¿Cuáles son las recomendaciones?

Se recomienda a los ciudadanos que tomen sus precauciones ante la interrupción de este servicio. Entre las recomendaciones se encuentran:

Almacenar agua para cubrir las necesidades básicas.

Racionar agua utilizando solo la cantidad necesaria y evitando desperdiciarla.

Evitar actividades que consuman mucha agua.

Mantener limpios los contenedores de almacenamiento de agua para impedir que se contamine.

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