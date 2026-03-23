El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un organismo público descentralizado del Gobierno de México, creado con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de las personas adultas mayores a través de programas y beneficios exclusivos , como la tarjeta INAPAM.

La credencial INAPAM es un documento de identificación oficial con el que los beneficiarios pueden obtener rebajas y descuentos en diferentes establecimientos de todo el país. Esto forma parte de una estrategia que busca reducir el impacto económico que enfrenta esta población al cubrir los costos de productos y servicios básicos necesarios para una vida digna.

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De acuerdo con las autoridades federales, este documento es de carácter universal, por lo que cualquier persona que cumpla con los requisitos y realice el trámite correspondiente podrá acceder a los beneficios que ofrece.

¿Cómo y cuáles son los requisitos para tramitar la credencial INAPAM?

Para obtener la tarjeta del INAPAM, los interesados deberán presentarse en alguno de los Módulos de Bienestar o del INAPAM con la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional)

CURP actualizada

Acta de nacimiento legible

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses)

Dos fotografías tamaño infantil (a color o en blanco y negro)

Número de contacto

Puedes ubicar el módulo más cercano en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/modulos-inapam-a-nivel-nacional

El horario de atención es de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas, y no es necesario agendar cita.

¿Cuál es la edad mínima para solicitar la tarjeta INAPAM?

Debido a que el INAPAM está dirigido a las personas adultas mayores, únicamente quienes tengan 60 años cumplidos o más pueden solicitar este beneficio. En caso contrario, la credencial podría ser negada.

¿Qué beneficios tiene la tarjeta INAPAM?

Con esta credencial, los adultos mayores pueden acceder a programas integrales que fortalecen su autonomía y bienestar, además de obtener descuentos en diversos ámbitos:

Salud: Descuentos en farmacias como Farmacias del Ahorro y Walmart, así como promociones en laboratorios clínicos, ópticas y servicios médicos.

Descuentos en farmacias como Farmacias del Ahorro y Walmart, así como promociones en laboratorios clínicos, ópticas y servicios médicos. Transporte: Tarifas preferenciales en autobuses como ADO y ETN, y acceso gratuito a transporte público en la Ciudad de México (Metro, Metrobús, Trolebús y Tren Ligero).

Tarifas preferenciales en autobuses como ADO y ETN, y acceso gratuito a transporte público en la Ciudad de México (Metro, Metrobús, Trolebús y Tren Ligero). Alimentación: Rebajas en restaurantes, tiendas de abarrotes y algunas cadenas de supermercados.

Servicios y predial: Descuentos en el pago de agua potable y en el impuesto predial en distintos municipios.

Rebajas en restaurantes, tiendas de abarrotes y algunas cadenas de supermercados. Servicios y predial: Descuentos en el pago de agua potable y en el impuesto predial en distintos municipios. Educación y cultura: Entradas gratuitas o con precio reducido en museos, teatros y eventos culturales.

Entradas gratuitas o con precio reducido en museos, teatros y eventos culturales. Vestido y hogar: Beneficios en tiendas de ropa, artículos para el hogar y productos de limpieza.

Consulta el Directorio de Beneficios INAPAM 2026 en el siguiente enlace y enterate de todos los detalles de tu tarjeta: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/beneficios-test

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El trámite es rápido, sencillo y gratuito; en muchos casos, la tarjeta se entrega el mismo día , lo que permite comenzar a disfrutar de sus beneficios de manera inmediata.

Contar con la credencial INAPAM no solo representa un apoyo económico, sino también una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, facilitando su acceso a servicios, cultura y bienestar en todo el país.

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