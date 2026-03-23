El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un organismo público descentralizado del Gobierno de México, creado con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de las personas adultas mayores a través de programas y beneficios exclusivos, como la tarjeta INAPAM.La credencial INAPAM es un documento de identificación oficial con el que los beneficiarios pueden obtener rebajas y descuentos en diferentes establecimientos de todo el país. Esto forma parte de una estrategia que busca reducir el impacto económico que enfrenta esta población al cubrir los costos de productos y servicios básicos necesarios para una vida digna.De acuerdo con las autoridades federales, este documento es de carácter universal, por lo que cualquier persona que cumpla con los requisitos y realice el trámite correspondiente podrá acceder a los beneficios que ofrece.Para obtener la tarjeta del INAPAM, los interesados deberán presentarse en alguno de los Módulos de Bienestar o del INAPAM con la siguiente documentación:Puedes ubicar el módulo más cercano en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/modulos-inapam-a-nivel-nacionalEl horario de atención es de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas, y no es necesario agendar cita.Debido a que el INAPAM está dirigido a las personas adultas mayores, únicamente quienes tengan 60 años cumplidos o más pueden solicitar este beneficio. En caso contrario, la credencial podría ser negada.Con esta credencial, los adultos mayores pueden acceder a programas integrales que fortalecen su autonomía y bienestar, además de obtener descuentos en diversos ámbitos:Consulta el Directorio de Beneficios INAPAM 2026 en el siguiente enlace y enterate de todos los detalles de tu tarjeta: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/beneficios-test El trámite es rápido, sencillo y gratuito; en muchos casos, la tarjeta se entrega el mismo día, lo que permite comenzar a disfrutar de sus beneficios de manera inmediata.Contar con la credencial INAPAM no solo representa un apoyo económico, sino también una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, facilitando su acceso a servicios, cultura y bienestar en todo el país.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP