Golfo de México: La situación a 23 días del derrable de hidrocarburos

El derrame de hidrocarburos detectado desde el pasado 01 de marzo en el litoral del Golfo de México ha sido descrito como una tragedia por especialistas ambientales, pescadores y habitantes de más de 40 comunidades costeras de Veracruz y Tabasco. Las primeras alertas surgieron por parte de trabajadores del mar y prestadores de servicios turísticos en municipios veracruzanos como Tatahuicapan y Pajapan, y posteriormente en la congregación de Las Barrillas, en Coatzacoalcos.

Con el paso de los días, las denuncias se extendieron hacia territorio tabasqueño, alcanzando zonas como Paraíso, Sánchez Magallanes y Cárdenas. La afectación abarca al menos 230 kilómetros de litoral, aunque organizaciones ambientalistas sostienen que podría alcanzar hasta 600.

Aún no se conocen las causas del derrame

CANVA

En medio de esta situación, la respuesta de las autoridades ha sido motivo de cuestionamientos. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, rechazó inicialmente la existencia del derrame y posteriormente atribuyó la presencia de hidrocarburos a una “chapopotera natural”. Indicó que “existe la ‘teoría’ de que el crudo proviene de fisuras naturales en el fondo marino que suelen activarse”. Por su parte, Petróleos Mexicanos señaló que no era responsable del incidente y que realizaba recorridos de inspección en la zona costera para identificar el origen, asegurando además que sus instalaciones en el sur de Veracruz operaban con normalidad.

Mientras tanto, ante la falta de una intervención oportuna por parte de las instancias encargadas, pescadores y pobladores de las zonas afectadas comenzaron labores de limpieza de manera improvisada. También se emitieron advertencias para evitar el consumo de especies marinas y de lagunas cercanas debido al riesgo sanitario. Se han reportado daños en ecosistemas de manglar, así como la muerte de tortugas, manatíes y diversas especies de peces. Cabe destacar que, por tratarse de una sustancia peligrosa, su manejo requiere técnicas especializadas y la coordinación con autoridades como la Secretaría de Marina y organismos ambientales.

La ausencia de estas instancias se volvió más evidente cuando, casi dos semanas después de detectado el derrame, la gobernadora Rocío Nahle sostuvo que el problema tenía su origen en Tabasco, específicamente en un barco de una empresa privada que no operaba para Pemex. Sin embargo, esta versión fue posteriormente matizada, señalando que el origen aún se encontraba bajo análisis, postura que también adoptó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

A nivel federal, la falta de información oficial también ha sido notoria. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), encargada de supervisar el sector de hidrocarburos, no había fijado una postura clara en los primeros días del incidente, ni tampoco la Secretaría de Marina. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que

“están trabajando Pemex y la Secretaría del Medio Ambiente con el gobierno de Veracruz, pero les vamos a pedir que den más información”.

Fue hasta días después cuando la Secretaría de Marina activó el Plan Nacional de Contingencias para Derramesde Hidrocarburos, enfocado en atender las afectaciones por “manchas de hidrocarburo” en cuatro municipios de Veracruz, sin mencionar las zonas impactadas en Tabasco. A tres semanas del inicio del problema, aún no se cuenta con información precisa sobre el origen del derrame ni sobre sus efectos en ecosistemas clave como la laguna del Ostión, así como tampoco en la economía de las comunidades costeras.

Hasta el momento, el origen del derrame continúa sin esclarecerse plenamente, mientras las afectaciones ambientales y económicas siguen en aumento en las zonas costeras del Golfo de México.

Con información de EFE

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