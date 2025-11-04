Inapam y Liverpool sorprenden con descuento exclusivo para adultos mayores este noviembre

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) estableció una alianza con la cadena de tiendas departamentales Liverpool para ofrecer a las personas mayores un descuento exclusivo, con el propósito de apoyar su economía y mejorar su calidad de vida .

Para disfrutar de esta promoción, los interesados deben presentar su tarjeta Inapam, con la cual pueden acceder a beneficios en Liverpool y en cientos de establecimientos a lo largo de la República Mexicana.

Esta iniciativa fue creada con el objetivo de brindar a los adultos mayores productos y servicios esenciales a precios más accesibles, promoviendo así una vejez más digna y participativa.

Bajo este mismo propósito, Liverpool anunció que los beneficiarios de la credencial Inapam podrán obtener tarifas preferenciales en todos sus restaurantes durante el mes de noviembre .

De acuerdo con la empresa, las personas mayores de 60 años que presenten su credencial recibirán hasta un 10% de descuento en el total de su cuenta en cualquiera de los restaurantes de la cadena.

Es importante señalar que el beneficio es exclusivo para el titular de la tarjeta, no es acumulable con otras promociones vigentes y debe solicitarse antes de realizar el pago.

El descuento puede variar según la sucursal, por lo que se recomienda consultar con el personal del restaurante antes de consumir.

Esta colaboración forma parte del Directorio de Beneficios con la Credencial Inapam 2025, por lo que estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año.

Con acciones como esta, Inapam y Liverpool reafirman su compromiso de ofrecer facilidades que beneficien el bienestar económico y social de las personas mayores , promoviendo su inclusión en espacios de convivencia y recreación.

No obstante, Liverpool no es la única empresa con convenios de este tipo. Diversos establecimientos de los sectores turístico, alimenticio, de salud y otros servicios esenciales también ofrecen tarifas preferenciales a los adultos mayores que cuenten con la credencial Inapam.

Para conocer todos los beneficios disponibles, puedes visitar la página oficial del instituto en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inapam.

Si aún no cuentas con tu tarjeta, puedes tramitarla en cualquier momento del año cumpliendo con los siguientes requisitos:

Tener 60 años cumplidos

CURP

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Fotografía reciente

Número de teléfono de contacto

CURP de un familiar

