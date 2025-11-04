En solidaridad con las víctimas y sus familias tras la tragedia ocurrida el pasado 1 de noviembre en una tienda Waldo's de Hermosillo, el Gobierno del Estado anunció la suspensión de la Feria del Libro Sonora 2025, que estaba programada del 8 al 15 de noviembre en la Plaza Bicentenario.

El siniestro, que cobró la vida de 23 personas y dejó 15 lesionadas, ha dejado profundamente conmocionada a todas las personas.

En un comunicado conjunto, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y el Instituto Sonorense de Cultura (ISC) informaron que la decisión se tomó "con profundo sentido de responsabilidad y empatía hacia quienes hoy enfrentan una pérdida irreparable".

Las autoridades estatales expresaron que la suspensión responde a un gesto de respeto a la memoria de las víctimas y de acompañamiento al duelo colectivo que embarga a la sociedad sonorense.

Asimismo, el Gobierno de Sonora agradeció la comprensión del público, de las editoriales participantes, autoras, autores y colaboradores que hacen posible este encuentro literario, considerado uno de los eventos culturales más importantes del estado.

Hasta el momento, no se ha informado si la Feria del Libro será reprogramada para una nueva fecha.

