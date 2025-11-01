INAPAM: Cómo tramitarla en noviembre, beneficios y descuentos actualizados

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es una institución pública enfocada en brindar apoyo a personas mayores de 60 años, con el objetivo de mejorar su calidad de vida mediante diversos beneficios en múltiples servicios.

En este sentido, todo aquel adulto mayor que en este mes cumpla sus 60 años de edad tienen la oportunidad de tramitar la credencial del INAPAM, un documento gratuito que les brindará acceso a la amplia gama de beneficios y descuentos que distintos sectores en colaboración con este instituto ofrecen a este grupo poblacional.

¿Cómo tramitar la credencial INAPAM en noviembre?

El trámite es totalmente gratuito y se realiza de manera presencial en los módulos del INAPAM o en los Centros de la Secretaría de Bienestar.

Los solicitantes deben tener 60 años cumplidos y presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte vigente, cedula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside).

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial).

Teléfono de contacto de emergencia.

1 fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco.

Los horarios de atención pueden variar según la entidad, pero comúnmente son de lunes a sábado, entre las 10:00 y las 16:00 horas. En muchos módulos, la entrega de la credencial se realiza de manera inmediata tras verificar los documentos, aunque en algunos casos puede requerir unos días adicionales.

Beneficios y descuentos actualizados para 2025

La credencial INAPAM brinda descuentos que van desde el 5% hasta el 50% en diferentes categorías, por ejemplo, en el sector salud, los adultos mayores pueden obtener rebajas en farmacias, laboratorios y servicios médicos.

En alimentación, vestido y hogar, cadenas de supermercados y tiendas ofrecen reducciones de precios en productos seleccionados.

En transporte público y foráneo, los descuentos pueden alcanzar hasta la mitad del costo del boleto, además de tarifas preferenciales en trámites municipales como el pago de predial o agua.

También existen beneficios en actividades culturales, educativas y recreativas, como acceso gratuito o con descuento a museos, cines, talleres y centros de desarrollo comunitario.

Esta credencial no solo ayuda a reducir gastos, sino que promueve una mayor inclusión y bienestar para los adultos mayores, reconociendo su papel en la sociedad.

YC