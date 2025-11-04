El pasado sábado 1 de noviembre, Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán , fue asesinado a balazos durante el Festival de las Velas celebrado en aquella localidad. El asesinato desató protestas e indignación no solo en Uruapan, sino también en otros lados del mundo. En Estados Unidos, el diario The Wall Street Journal realizó una publicación al respecto.

El pasado lunes 3 de noviembre, durante "La Mañanera", la Presidenta Claudia Sheinbaum condenó el asesinato de Carlos Manzo y también a grupos de oposición utilizaron el magnicidio como herramienta política para atacar a la actual Administración liderada por Morena.

Este martes 4 de noviembre, desde Palacio Nacional, la Presidenta dijo que presentará el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia , una estrategia que busca llevar un estado de seguridad para la entidad de occidente. Esta propuesta será hecha en conjunto por las y los integrantes del Gabinete de Seguridad y por las comunidades de Michoacán.

Sheinbaum reconoció que la pérdida del edil duele, no solo a su familia, sino también a las personas que conforman la comunidad en la que gobernaba y al país.

La cobertura de The Wall Street Journal sobre el homicidio de Carlos Manzo

El diario The Wall Street Journal publicó que Carlos Manzo fue asesinado a tiros, siendo quien se enfrentó a los cárteles que extorsionaban a los productores de aguacate, además de pedirle a la Presidenta Claudia Sheinbaum una postura más firme al respecto.

Precisó la cantidad de balazos, su protección desde 2024 y que en varias ocasiones había recurrido a medios nacionales para más ayuda por parte del gobierno, así como las reacciones de políticos y sobre todo sus recorridos patrullando la ciudad con policías, sombrero y chaleco antibalas.

El medio norteamericano también mencionó la reacción del subsecretario de Estado, Christopher Landau, y su cooperación en materia de seguridad. Además, detallaron su manera de gobernar " con el ejemplo " y sus frases al respecto.

" Podría estar en casa, asustado y escondido debajo de la cama, pero salgo al frente y he participado en tiroteos donde combatimos a los delincuentes ", resaltó.

Hasta el momento, el Gabinete de Seguridad, conformado por el General Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar); Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR); Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación; y el General de División de Estado Mayor, Hernán Cortés Hernández, titular de la Guardia Nacional , declararon que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

