México | Magnicidio

Esto dijo "The Wall Street Journal" sobre el homicidio de Carlos Manzo

La noticia del asesinato en Uruapan llegó hasta el diario estadounidense, el cual precisó que Carlos Manzo había recurrido al gobierno en busca de más ayuda en tema de seguridad

Por: Fabián Flores

En la publicación del The Wall Street Journal, se detalló que Carlos Manzo se enfrentó a los cárteles que extorsionaban a los productores de aguacate. SUN / EFE / ARCHIVO

El pasado sábado 1 de noviembre, Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue asesinado a balazos durante el Festival de las Velas celebrado en aquella localidad. El asesinato desató protestas e indignación no solo en Uruapan, sino también en otros lados del mundo. En Estados Unidos, el diario The Wall Street Journal realizó una publicación al respecto.

El pasado lunes 3 de noviembre, durante "La Mañanera", la Presidenta Claudia Sheinbaum condenó el asesinato de Carlos Manzo y también a grupos de oposición utilizaron el magnicidio como herramienta política para atacar a la actual Administración liderada por Morena.

Este martes 4 de noviembre, desde Palacio Nacional, la Presidenta dijo que presentará el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia que busca llevar un estado de seguridad para la entidad de occidente. Esta propuesta será hecha en conjunto por las y los integrantes del Gabinete de Seguridad y por las comunidades de Michoacán.

Sheinbaum reconoció que la pérdida del edil duele, no solo a su familia, sino también a las personas que conforman la comunidad en la que gobernaba y al país.

La cobertura de The Wall Street Journal sobre el homicidio de Carlos Manzo

El diario The Wall Street Journal publicó que Carlos Manzo fue asesinado a tiros, siendo quien se enfrentó a los cárteles que extorsionaban a los productores de aguacate, además de pedirle a la Presidenta Claudia Sheinbaum una postura más firme al respecto.

Precisó la cantidad de balazos, su protección desde 2024 y que en varias ocasiones había recurrido a medios nacionales para más ayuda por parte del gobierno, así como las reacciones de políticos y sobre todo sus recorridos patrullando la ciudad con policías, sombrero y chaleco antibalas.

El medio norteamericano también mencionó la reacción del subsecretario de Estado, Christopher Landau, y su cooperación en materia de seguridad. Además, detallaron su manera de gobernar "con el ejemplo" y sus frases al respecto.

"Podría estar en casa, asustado y escondido debajo de la cama, pero salgo al frente y he participado en tiroteos donde combatimos a los delincuentes", resaltó.

Hasta el momento, el Gabinete de Seguridad, conformado por el General Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar); Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR); Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación; y el General de División de Estado Mayor, Hernán Cortés Hernández, titular de la Guardia Nacional, declararon que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

