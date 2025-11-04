México y Perú: claves del choque diplomático entre ambos países

El Gobierno de México rechazó este martes 4 de noviembre la decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas, luego de que la embajada mexicana en aquel país concediera asilo político a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, aliada del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), y procesada junto a él por el fallido intento de golpe de Estado de finales de 2022.

Estas son algunas de las claves del choque diplomático entre ambos países que se prolonga desde hace casi tres años:

Medida rechaza medida "excesiva" y "desproporcionada"

"México rechaza la decisión unilateral del Perú, al ser excesiva y desproporcionada frente a un acto legítimo de México y apegado a derecho internacional, el cual en modo alguno constituye una intervención en los asuntos internos del Perú", señaló la Cancillería mexicana en un comunicado ayer lunes.

La medida, según la Secretaria de Relaciones Exteriores, "se apega a la larga tradición mexicana de asilo diplomático, arraigada en nuestra historia y en nuestros principios humanistas y en apego estricto al derecho internacional", por lo que México seguirá "defendiendo esa tradición humanista".

Relaciones rotas desde 2022: según estaban en pausa

Las relaciones diplomáticas entre ambos países estaban prácticamente en pausa desde que el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) desconociera públicamente al Gobierno de la expresidenta peruana Dina Boluarte (2022-2025), calificándolo de "espurio" y de haber surgido de un golpe de Estado contra Pedro Castillo.

El embajador de México en Perú, Pablo Monroy, salió de Lima en diciembre de 2022, expulsado del país por el Gobierno de Boluarte, por lo que la representación de la legación diplomática estaba a nivel encargado de negocios desde entonces.

Claudia Sheinbaum reitera apoyo a Pedro Castillo

La Presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a quien el Congreso peruano ha propuesto que se designe como persona non grata, tal y como hizo con López Obrador en 2023, ha reiterado el apoyo a Castillo.

"Consideramos que fue un golpe de Estado el que destituyó al presidente Castillo, nuestra solidaridad siempre con él. La destitución (de Boluarte) fue por unanimidad", aseguró Sheinbaum tras la salida de Boluarte en octubre de este año, quien ha sido sustituida por el actual presidente interino de Perú, José Jerí.

Lilia Paredes, la esposa de Castillo, se encuentra en México desde finales de 2022 junto a sus dos hijos, donde el gobierno mexicano les concedió asilo político.

Sombra del asalto a embajada de México en Ecuador en 2024

El anuncio de Lima ha despertado los recuerdos del asalto a la embajada de México en Ecuador en abril de 2024 por parte de la Policía ecuatoriana para capturar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien se encontraba en la legación diplomática mexicana tras solicitar asilo.

La medida provocó que México anunciara la ruptura inmediata de las relaciones diplomáticas con Quito, postura que se mantiene en la actualidad, y denunciara el caso ante instituciones internacionales.

El canciller peruano, Hugo de Zela, ha descartado, sin embargo, que Lima vaya a tomar una medida semejante al asegurar que el país cumplirá con las normas internacionales de respeto a las representaciones diplomáticas.

