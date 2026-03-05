El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) confirmó que, como parte de su compromiso por garantizar que sus beneficiarios cuenten con medidas y recursos que les permitan mantener una buena calidad de vida, firmó un convenio con Farmacias Similares para ofrecer descuentos de hasta el 10% en algunas de sus sucursales.

El INAPAM es un organismo público mexicano encargado de promover el bienestar de las personas adultas mayores , a través de programas, descuentos y otros apoyos que favorecen su autonomía e integración social.

Te puede interesar: INAPAM: Personas de la tercera edad tendrán este beneficio especial en Volaris

Para ello, el instituto emite la tarjeta INAPAM, un documento con el cual los beneficiarios pueden identificarse en distintos negocios y establecimientos a lo largo de la República Mexicana que participan en el programa.

Uno de los establecimientos más destacados es Farmacias Similares, que informó que cualquier persona afiliada al INAPAM que presente su credencial podrá recibir un descuento del 10% en medicamentos de patente y genéricos.

Cabe destacar que, para hacer válida la promoción, l os interesados deberán acudir a una sucursal de Farmacias Similares y presentar su credencial INAPAM en buen estado y con los datos legibles.

Ninguna sucursal aceptará fotografías o impresiones del documento, por lo que se recomienda portarlo siempre en físico.

¿Qué sucursales de Farmacias Similares tienen descuento con INAPAM?

Aunque la cadena mexicana cuenta con presencia en la mayoría de las entidades del país, el descuento del 10% solo está disponible en algunas sucursales seleccionadas, por lo que es importante consultar cuál es la más cercana a tu domicilio que participa en la promoción.

Puedes revisar por estado los establecimientos participantes en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1048792/Salud_2026.pdf

¿Qué otros lugares tienen descuento con INAPAM?

La tarjeta INAPAM está disponible para todas las personas de 60 años o más y forma parte de una estrategia destinada a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en México.

Además de Farmacias Similares, los beneficiarios pueden obtener descuentos en otras cadenas farmacéuticas y en diversos servicios que contribuyen a su bienestar y facilitan su integración social.

También puedes leer: Tarjeta INAPAM: Requisitos y pasos para tramitarla en marzo de 2026

Entre los principales servicios y establecimientos que ofrecen beneficios con la tarjeta INAPAM se encuentran el transporte público, aerolíneas, supermercados, tiendas de ropa y calzado, agencias de viaje, despachos jurídicos, servicios de agua y predial, actividades recreativas, restaurantes y consultas médicas, entre muchos otros.

Con estos convenios, el INAPAM refuerza su compromiso de atender las necesidades de la población adulta mayor, facilitando el acceso a productos y servicios esenciales y promoviendo una vejez digna, activa y con mayor bienestar social.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP